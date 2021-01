Włochy: Zaszczepiono już 247 tys. osób, w tym jednego dnia - 70 tys.

Ponad 247 tysięcy osób zaszczepiono dotąd we Włoszech przeciwko Covid-19 – te oficjalne dane władze podały po kolejnym dniu kampanii szczepień w kraju. We wtorek szczepionki otrzymało 70 tysięcy osób.

Według danych rządu zaszczepionych zostało dotąd ponad 151 tysięcy kobiet i około 96 tysięcy mężczyzn.

W sumie do tej pory wykorzystano 51,7 procent szczepionek z pierwszej dużej transzy, przysłanej do Włoch. Było w niej 479 tysięcy dawek.

Najwięcej szczepień wykonano w stołecznym regionie Lacjum, gdzie wykorzystanych zostało prawie 78 procent przyznanej Włochom partii preparatu.

Rząd Giuseppe Contego ocenił, że dane dotyczące przebiegu kampanii są satysfakcjonujące.

Nadzwyczajny rządowy komisarz do spraw pandemii Domenico Arcuri w wywiadzie dla telewizji RAI wyraził satysfakcję, że we wtorek przekroczony został pułap dziennej liczby wykonanych szczepień, który wcześniej wskazał jako warunek tego, by cała kampania mogła zakończyć się sukcesem.