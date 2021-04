Włochy: Zaszczepiono ponad 80 procent personelu szkolnego

Ponad 80 procent pracowników szkół we Włoszech zostało zaszczepionych przeciwko Covid-19 pierwszą dawką preparatu - poinformował we wtorek prezes stowarzyszenia dyrektorów placówek oświatowych Antonello Giannelli. Do szkół w środę wraca dwie trzecie uczniów.

Na mocy nowego rozporządzenia rządu normalne lekcje wznowi 5,6 miliona z 8,5 mln uczniów w kraju. Wracają uczniowie szkół podstawowych i pierwszej klasy gimnazjum.

We wtorek włoski resort zdrowia poinformował o 421 zgonach na Covid-19 i potwierdzeniu 7767 zakażeń koronawirusem. Tę niską liczbę nowych infekcji wykryto przy znacznie mniejszej liczbie testów; wykonano ich w ciągu doby 112 tysięcy. Około 7 procent z nich dało wynik pozytywny.

Łączna liczba zmarłych, u których zdiagnozowano Covid-19, wzrosła w kraju do 111 747.

Od początku pandemii zarejestrowano we Włoszech ponad 3,6 miliona przypadków zakażeń; ponad 3 miliony osób uznano za wyleczone. Obecnie zakażonych jest 555 tysięcy.

W szpitalach przebywa około 30 tysięcy chorych na Covid-19. Na oddziałach intensywnej terapii jest ponad 3700.

Z Rzymu Sylwia Wysocka