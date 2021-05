Włochy: Zaszczepiono przeciw Covid-19 już ponad 20 mln osób

Ponad 20 milionów osób zaszczepiono już we Włoszech przeciwko Covid-19; 6 milionów otrzymało dwie dawki szczepionki - poinformował w sobotę rząd. Oznacza to, że całkowicie zaszczepiony jest co dziesiąty mieszkaniec kraju.

Na przełomie kwietnia i maja doszło do zapowiadanego przez władze przyspieszenia kampanii szczepień i osiągnięcia wyznaczonego celu, jakim jest podawanie pół miliona dawek preparatu dziennie. Dalszy plan to szczepienie młodzieży latem tego roku.

Zwiększenie rytmu szczepień zbiega się w czasie z poprawą sytuacji epidemicznej. Minionej doby na Covid-19 zmarło 226 osób i zanotowano 12 965 następnych zakażeń koronawirusem - podało ministerstwo zdrowia. Wykonano 378 tysięcy testów. Do 3 procent obniżył się wskaźnik pozytywnych wyników.

Łączny bilans zmarłych zakażonych koronawirusem wzrósł we Włoszech do 121 033.

Liczba potwierdzonych przypadków zakażeń wynosi ponad 4 miliony. Wyzdrowiało już około 3,4 miliona osób.

O ponad 600 spadła jednego dnia liczba osób hospitalizowanych. Na intensywnej terapii przebywa 2,5 tysiąca chorych na Covid-19.

Z Rzymu Sylwia Wysocka