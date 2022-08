Włochy: Zatrzymano surferów, którzy pędzili po Canal Grande w Wenecji

Straż miejska w Wenecji ustaliła tożsamość i zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy w środę rano pędzili na deskach surfingowych po Canal Grande. O znalezieniu sprawców niebezpiecznego wybryku poinformował na Twitterze burmistrz Luigi Brugnaro. Jak dodał, deski surferów skonfiskowano, a oni poniosą zasłużoną karę.

Rano burmistrz opublikował krótkie nagranie, na którym widać dwóch mężczyzn, surfujących z dużą prędkością po największym weneckim kanale. Ich zachowanie stanowiło zagrożenie dla trwającej tam żeglugi. Burmistrz nazwał ich "aroganckimi głupkami" i zaapelował o pomoc w ustaleniu ich tożsamości, oferując w zamian za to kolację.

Po kilku godzinach Brugnaro napisał w tweecie, że ustalono tożsamość sprawców, a ich deski zostały skonfiskowane. Zapowiedział złożenie doniesienia o popełnieniu przez nich wykroczenia i dodał, że na to zasługują. Podziękował też za pomoc.

Lokalny dziennik "Il Gazzettino" podał, że wkrótce po świcie dwaj mężczyźni przez 10 minut "surfowali, jakby byli na Karaibach", między mostami Rialto i Accademia. Wyglądało to jak zdjęcia do filmu, ale wkrótce okazało się, że żaden nie był kręcony, a to, co uwieczniono, to chuligański wybryk.

Gazeta wyjaśniła, że jego sprawcy zostaną ukarani między innymi za stworzenie zagrożenia dla żeglugi i otrzymają nakaz natychmiastowego opuszczenia Wenecji.

Przy tej okazji przypomina się, że miasto odwiedzane przez miliony turystów zmaga się od lat z wandalizmem, wybrykami i brakiem szacunku dla jego historycznego dziedzictwa. Władze stanowczo walczą ze zjawiskiem, które wręcz nazywane jest "chamstwem".

Sylwia Wysocka