Włochy: Zełenski: Ukraina potrzebuje pomocy: zaopatrzenia, żywności, broni i sprzętu

"Ukraina potrzebuje pomocy: zaopatrzenia, żywności, broni i nowoczesnego sprzętu" - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w poniedziałek w wystąpieniu wideo na forum włoskiego Instytutu Międzynarodowych Studiów Politycznych (ISPI). Zaapelował, aby Unia Europejska traktowała jego kraj jako równego partnera.

W przemówieniu na obrady, trwające w Mediolanie Zełenski oświadczył: "To, czego chcemy, to końca wojny oraz tego, by nasza ziemia nie należała do nikogo innego".

"Chronimy nasze cele i wspólne wartości z Europą. Dla nas to jest czynnik jednoczący" - mówił ukraiński prezydent, odnosząc się do planów przyznania jego krajowi statusu kandydata do Unii.

"UE powinna uważać nas za równego partnera" - zaznaczył.

Zauważył również: "Ukraina musi odrodzić się ze swoich popiołów. Musimy pozwolić ludziom wrócić do swoich domów. To powinien być nasz priorytet, bo inaczej będziemy mieli bezprecedensowy kryzys".

Wskazał: "Jedyny precedens, jaki mogę przywołać, to II wojna światowa. Rosja zniszczyła setki, tysiące miejsc. Teraz kontynuuje bombardowania Mikołajowa, który ma pół miliona mieszkańców oraz Słowianska, gdzie mieszkają setki tysięcy ludzi".

Prezydent stwierdził , że aby można było podjąć ewentualne rokowania z Rosją, potrzebne są "gwarancje bezpieczeństwa na przyszłość".

"Uważamy, że Włochy powinny być wśród gwarantów" - dodał Zełenski.

"Proszę, wspierajcie nas" - wezwał prezydent.

