Włochy: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk wystąpił w bazylice Św. Jana na Lateranie w Rzymie

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk wystąpił w piątek na koncercie "Razem dla pokoju" w rzymskiej bazylice Świętego Jana na Lateranie. Zaprezentował się też chorwacki zespół folklorystyczny Lado. Koncert zorganizowały ambasady Polski i Chorwacji przy Stolicy Apostolskiej.

Na koncert przybył ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski oraz chargé d'affaires ambasady Chorwacji Tea Zupiczić.

Przed koncertem w katedrze biskupa Rzymu zwrócono uwagę na to, że odbywa się on w przypadającą właśnie 60. rocznicę ogłoszenia encykliki św. Jana XXIII "Pacem in terris".

Zespół Śląsk wykonał m.in. pieśni: "Bogurodzica", "Na skale Kościół stoi", "Czarna Madonna", "Jezu przekrasny", "Za rękę weź mnie Panie", "Czas radości". Przedstawiony repertuar - podkreślono - składał się z pieśni szczególnie bliskich św. Janowi Pawłowi II.

Chorwaci zaprezentowali cykl pieśni wielkanocnych.

Chorwacki zespół Lado, wykonujący tradycyjną muzykę, został założony w 1949 roku. Trzy jego reprezentantki wzięły udział w konkursie piosenki Eurowizji w 2005 roku w Kijowie. Grupa wydała ponad 30 płyt.

Z Rzymu Sylwia Wysocka