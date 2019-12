Włochy: Zielona Lampedusa - tyle nowych drzew, ilu mieszkańców

Włoska wyspa Lampedusa, symbol kryzysu migracyjnego w Europie, odzyskuje wizerunek perły natury. Rozpoczęło się tam sadzenie drzew; będzie ich 6500, czyli tyle, ilu jest na niej mieszkańców.

Sosny, oleandry i inne gatunki zostaną posadzone w najbardziej malowniczych częściach wyspy, będących od dawna jej największą atrakcją turystyczną.

"Chcemy odtworzyć roślinność, która wiele lat temu była integralną częścią naturalnego krajobrazu" - powiedział burmistrz Lampedusy Salvatore Martello. Dodał: "Miejscowa ludność i Lampedusa to jedno, a dedykowanie drzewa każdemu mieszkańcowi to sposób, by zacieśnić te więzi".

Pierwszych sto drzew zostało już posadzonych, następne pojawią się w kolejnych dniach.

Burmistrz wyspy, która od lat zabiega o to, aby przyciągnąć jak najwięcej turystów, podkreślił: "Lampedusa słynie na całym świecie z plaż i krystalicznie czystego morza, ale możemy zaoferować o wiele więcej".