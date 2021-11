Włochy: Zielonooka dziewczyna z okładki "National Geographic" ewakuowana z Afganistanu

Zielonooka dziewczyna ze słynnej okładki magazynu "National Geographic" z 1984 roku, Szarbat Gula, została w czwartek ewakuowana z Afganistanu do Włoch - podało biuro premiera Włoch Maria Draghiego.

W oświadczeniu zamieszczonym na stronie biura Draghiego napisano, że w sierpniu bieżącego roku Szarbat Gula wystosowała prośbę o pomoc w ewakuacji z przejętego przez Talibów Afganistanu. Organizacje międzynarodowe wstawiły się za nią, a Włochy zaproponowały pomoc i zorganizowały wyjazd z kraju.

Komunikat kancelarii Draghiego podaje też, że Afgance zostanie zapewniona pomoc w integracji we Włoszech.

Gula "symbolizuje zmienne koleje losu i konflikty" w historii Afganistanu. Włochy zorganizowały jej wyjazd z kraju w ramach szerszego planu ewakuacji i integracji Afgańczyków - głosi komunikat.

Gula została sfotografowana w 1984 roku przez Steve'a McCurry'ego w obozie dla uchodźców w mieście Peszawar w Pakistanie. Po inwazji sowieckiej z 1979 roku w obozie tym przebywały prawie trzy miliony Afgańczyków. Zdjęcie dziewczyny o charakterystycznych jasnozielonych oczach i przeszywającym spojrzeniu pojawiło się na okładce "National Geographic", jednak przez lata nie znano jej tożsamości. McCurry odnalazł ją i zidentyfikował w 2002 roku.

W 2016 Gula została oskarżona o zakup fałszywego pakistańskiego dokumentu tożsamości i zarządzono jej deportację do Afganistanu. Po przybyciu do Kabulu spotkała się z ówczesnym prezydentem Aszrafem Ghanim, który wręczył jej klucze do nowego mieszkania.