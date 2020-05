Włochy: Zmarło 130 osób zakażonych koronawirusem, bilans ofiar wzrósł do 32 616

Zmarło 130 kolejnych osób zakażonych koronawirusem we Włoszech, co oznacza wzrost bilansu zmarłych do 32 616 - to najnowsze dane z ogłoszonego w piątek biuletynu Obrony Cywilnej. Bilans dobowy z czwartku mówił o 156 ofiarach śmiertelnych.

Liczba obecnie zakażonych w całym kraju spadła o około 1600, do 59 tysięcy.

Wyleczonych jest już 137 tysięcy osób. Dobowy wzrost wyniósł 2160.

Dotychczas potwierdzono 228 tysięcy przypadków wirusa. W ciągu ostatniej doby przybyły 652 zakażenia.

Na oddziałach intensywnej terapii jest mniej niż 600 najciężej chorych na Covid-19, czyli około ośmiu razy mniej niż w szczytowym okresie epidemii.

W Lombardii w ciągu dnia zmarło 57 osób i przybyło prawie 300 zakażeń. Żadnego nowego zakażenia nie odnotowano w Umbrii, na Sardynii i w Basilicacie.

Wcześniej krajowy Instytut Zdrowia podał, że we wszystkich włoskich regionach, także w Lombardii, spada liczba nowych przypadków.

Z Rzymu Sylwia Wysocka