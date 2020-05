Włochy: Zmarło 236 osób zakażonych koronawirusem, bilans zgonów - 29315 (aktualizacja)

236 osób zakażonych koronawirusem zmarło minionej doby we Włoszech - podała we wtorek Obrona Cywilna w komunikacie. Tym samym bilans zmarłych wzrósł do 29315. Ponownie spadła, do 98 tys., liczba obecnie zakażonych.

Do tej pory potwierdzono w kraju 213 tys. przypadków infekcji. Dzienny wzrost nowych zakażeń wyniósł 1075. Jest najniższy od 10 marca, czyli od początku narodowej kwarantanny.

Liczba dotąd wyleczonych przekroczyła 85 tysięcy. Od poniedziałku wzrosła o około 2300.

Notuje się dalszy spadek liczby chorych na Covid-19 na oddziałach intensywnej terapii. Przebywa ich tam około 1400.

82 proc. zakażonych przebywa w domowej izolacji z lekkimi objawami lub bez nich. To ponad 80 tys. osób.

Z przedstawionej statystyki wynika, że nowe przypadki stanowią 2 proc. wykonanych testów. Przed prawie miesiącem wskaźnik ten wynosił 20 procent.

Nadal połowa nowych zakażeń wykrywana jest w Lombardii, najbardziej dotkniętej przez epidemię.

