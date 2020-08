Włochy: Zmarło 6 osób na Covid-19, potwierdzono 412 nowych zakażeń koronawirusem

6 osób zmarło we Włoszech w ciągu ostatniej doby na Covid-19 , potwierdzono 412 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. To kolejny wzrost infekcji; dzień wcześniej było ich 259. Bilans zmarłych wynosi 35215.

Do tej pory koronawirusa wykryto w testach u ponad 251 tys. osób. Wyleczonych jest około 202 tys.

Oficjalna liczba obecnie zakażonych wzrosła do 13,5 tys.

Tylko w 2 z 20 regionów nie potwierdzono następnych przypadków; to Dolina Aosty i Molise.

Największy dzienny wzrost jest na Sycylii: 89 infekcji.

Jednym z dużych nowych ognisk koronawirusa jest znajdujący się na wyspie ośrodek dla migrantów w Pozzallo. 73 z nich jest zakażonych. Centrum pobytu będzie pilnować wojsko - zapowiedziały miejscowe władze.

26 kolejnych infekcji potwierdzono w Piemoncie; 20 z nich ma przebieg bez objawów.

W Lombardii zakaziło się następnych 68 osób. Nie zarejestrowano żadnego zgonu.

Media poinformowały, że władze Włoch rozważają możliwość poddawania natychmiastowym testom na obecność koronawirusa osoby wracające z wakacji m.in. w Hiszpanii i Grecji w związku z licznymi potwierdzonymi ostatnio przypadkami zakażeń wśród włoskich turystów. Pierwszym regionem, w którym testy te będą przeprowadzane od środy, jest Emilia-Romania.

Z Rzymu Sylwia Wysocka