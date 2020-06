Włochy: Zmarło 88 osób na Covid-19, jest 177 nowych zakażeń

We Włoszech minionej doby zmarło 88 osób zakażonych koronawirusem - podała w czwartek Obrona Cywilna, co oznacza wzrost w porównaniu ze środą, gdy było 71 zgonów. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 33 689. Spada liczba nowych zakażeń; jest ich 177.

Obecnie według oficjalnych danych w całym kraju jest 38 tysięcy zakażonych. Ich liczba zmniejszyła się o następnych ponad 860.

Potwierdzono do tej pory 234 tysiące przypadków zakażeń.

Wyleczonych jest już 161 tysięcy osób. Liczba ta zwiększyła się jednego dnia o prawie tysiąc.

Sytuacja epidemiologiczna poprawia się we wszystkich regionach.

W najbardziej dotkniętej przez epidemię Lombardii zarejestrowano 29 kolejnych zgonów i 84 nowe infekcje.

W Umbrii od dziewięciu dni nie notuje się nowych przypadków koronawirusa.

Sardynia staje się z każdym dniem coraz bardziej wyspą wolną od wirusa. Nie przybywa tam ani zgonów, ani nowych zakażeń.

Krajowy Instytut Zdrowia w opublikowanym raporcie odnotował, że we Włoszech doszło do zjawiska "trzech różnych prędkości" szerzenia się wirusa: bardzo wysokiej na północy, umiarkowanej w centrum i bardzo ograniczonej na południu oraz na wyspach. 82 proc. zgonów i 75 proc. przypadków zakażeń miało miejsce w północnych Włoszech.

Z Rzymu Sylwia Wysocka