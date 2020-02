Włochy: Zmarło już 10 osób zakażonych koronawirusem

Do 10 wzrosła we Włoszech liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa - ogłosił we wtorek szef Obrony Cywilnej, rządowy komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli. Jak wyjaśnił, w ostatnich godzinach zmarły trzy osoby w wieku ponad 80 lat.

W całym kraju stwierdzono 322 przypadki zakażenia groźnym koronawirusem. Trzy nowe odnotowano na Sycylii.

W ciągu niecałej doby liczba zakażonych wzrosła o prawie 100 osób.