Włochy: Zmarło już 165 lekarzy zakażonych koronawirusem

Do 165 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem - ogłosiła we wtorek krajowa federacja Izb Lekarskich. W ostatnich dniach zmarł emerytowany internista, który wznowił praktykę podczas kryzysu na tle epidemii, i lekarz medycyny ogólnej.

Wcześniej informowano, że koronawirusem zaraziło się w całym kraju ponad 22 tys. pracowników służby zdrowia; najwięcej w szpitalach.

Zmarło także 40 osób z personelu pielęgniarskiego.