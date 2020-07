Włochy: Zmarło kolejnych 30 osób na Covid-19, jest 201 nowych zakażeń koronawirusem

We Włoszech odnotowano śmierć kolejnych 30 osób na Covid-19, stwierdzono 201 nowych zakażeń koronawirusem- podało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju. Bilans ofiar śmiertelnych pandemii wynosi obecnie w Italii 34 818. Wzrosła liczba zakażeń i zgonów w porównaniu z poprzednimi dniami.

Potwierdzono dotąd we Włoszech ogółem 240,9 tys. przypadków koronawirusa. Obecnie zakażonych jest około 15 tys. osób, o 195 mniej niż w środę. Wyzdrowiało ponad 191 tys. ludzi. Liczba hospitalizowanych spadła poniżej tysiąca.

W Lombardii poinformowano o nowych 98 zakażeniach i śmierci 21 osób, co oznacza wyraźny wzrost. Władze regionalne wyjaśniły, że to liczba zgonów z ostatnich dni, o której poinformowały terenowe szpitale. W Piemoncie zanotowano pięć zgonów, w Toskanii trzy, a w Emilii-Romanii jeden. To jedyne cztery regiony, gdzie zmarli kolejni chorzy.

W stołecznym regionie Lacjum wykryto sześć nowych przypadków zakażenia. W związku z ich stwierdzeniem w Rzymie zamknięto ośrodek lata w mieście oraz restaurację, w której na kolacji z okazji końca roku szkolnego spotkała się 30-osobowa klasa.

Z Rzymu Sylwia Wysocka