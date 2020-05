Włochy: Zmarły 274 osoby zakażone koronawirusem, bilans: 29958

274 osoby zakażone koronawirusem zmarły ostatniej doby we Włoszech - podała w czwartek Obrona Cywilna. Tym samym łączny bilans trwającej od lutego epidemii wzrósł do 29 958. Znacznie, o ponad 1 900 spadła liczba obecnie zakażonych. Jest ich ok. 89 tysięcy.

Liczba potwierdzonych dotąd przypadków wynosi 215 tysięcy i wzrosła o ok. 1 400.

Wyleczonych zostało już ponad 96 tys. osób. Od środy przybyło ich trzy tysiące. Powiększa się przewaga liczby wyleczonych nad obecnie chorymi.

W najbardziej dotkniętej przez epidemię Lombardii liczba zakażonych przekroczyła 80 tys. W czwartek zanotowano 134 kolejne zgony.