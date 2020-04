Włochy: Zmarły 323 osoby zakażone koronawirusem, bilans wzrósł do 27682

323 osoby zakażone koronawirusem zmarły minionej doby we Włoszech - podała w środę Obrona Cywilna w biuletynie. Łączny bilans zgonów w ciągu ponad dwóch miesięcy epidemii wzrósł do 27682. To kolejny dzień spadkowej tendencji.

Według najnowszych danych OC obecnie w całym kraju jest 104 tys. zakażonych, a liczba chorych pod opieką lekarzy dalej spada; od wtorku zmniejszyła się o ponad 540.

80 proc. zakażonych, a więc coraz więcej przebywa w domowej izolacji bez objawów lub z lekkimi.

Dotychczas potwierdzono we Włoszech 203 tys. przypadków wirusa. Jest ich o 2 tys. więcej w porównaniu z poprzednim dniem.

Wyleczonych zostało 71 tys. chorych.

Cały czas zmniejsza się liczba pacjentów z Covid-19 na oddziałach intensywnej terapii.

Spada liczba nowych infekcji w Mediolanie, gdzie notowano ostatnio wzrosty. W całym regionie Lombardia zmarły w ciągu jednego dnia 104 osoby.

Najmniej zakażonych, po mniej niż 200, jest w regionach Basilicata i Molise. Nie zanotowano tam żadnych nowych zakażeń. Na Sardynii, w Dolinie Aosty i w Kalabrii potwierdzono po 5 nowych przypadków koronawirusa.

Z Rzymu Sylwia Wysocka