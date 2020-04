Włochy: Zmarły 382 osoby zakażone koronawirusem, bilans zgonów to 27 359 (aktualizacja)

382 osoby zakażone koronawirusem zmarły minionej doby we Włoszech - poinformowała we wtorek Obrona Cywilna. Tym samym łączny bilans zgonów wzrósł do 27 359. Sytuacja epidemiczna w kraju ulega dalszej poprawie.

W codziennym biuletynie na temat przebiegu epidemii podano, że obecnie zakażonych jest we Włoszech 105 tys. osób. Liczba chorych pod opieką lekarzy spadła o 608 od poniedziałku.

Wzrasta odsetek osób przebywających w domowej izolacji bez objawów lub tylko z lekkimi; stanowią one 79 procent wszystkich z koronawirusem.

Do tej pory potwierdzono we Włoszech ponad 201,5 tys. przypadków zakażeń. Ich liczba wzrosła od poniedziałku o 2 tysiące. Do zdrowia powróciło już prawie 69 tys. osób. Ich dobowy wzrost wyniósł 2317.

Kolejny dzień z rzędu spadła liczba chorych na Covid-19 przebywających na oddziałach intensywnej terapii. Jest ich około 1800.

Lombardia pozostaje regionem z największą liczbą zakażonych; jest ich tam ponad 35 tysięcy. Po kilkanaście tysięcy przypadków notuje się w Piemoncie i Emilii-Romanii. Najmniej, po około 200 zakażonych, jest w Basilicacie i w Molise.

