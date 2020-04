Włochy: Zmarły 382 osoby zakażone koronawirusem, bilans zgonów to 27359

382 osoby zakażone koronawirusem zmarły minionej doby we Włoszech - podała we wtorek Obrona Cywilna. Tym samym łączny bilans zgonów wzrósł do 27359. Sytuacja epidemiczna ulega dalszej poprawie.

W codziennym biuletynie na temat przebiegu epidemii w kraju poinformowano, że obecnie zakażonych jest 105 tys. osób. Liczba chorych pod opieką lekarzy spadła o 608 od poniedziałku.

Do tej pory potwierdzono ponad 201 tys. przypadków zakażeń. Ich liczba wzrosła od poniedziałku o 2 tysiące.

Do zdrowia powróciło już prawie 69 tys. osób. Ich dobowy wzrost wyniósł 2317.

Kolejny dzień z rzędu spadła liczba chorych na Covid-19 przebywających na oddziałach intensywnej terapii.