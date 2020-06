Włochy: Zmarły 43 osoby chore na Covid-19, jest 329 nowych zakażeń

We Włoszech zmarły 43 kolejne osoby chore na Covid-19, stwierdzono 329 nowych zakażeń koronawirusem - ten najnowszy bilans epidemii podała w środę Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 34 448. Nowych zgonów nie zanotowano w 11 z 20 regionów kraju.

Stale spada liczba chorych; jest ich obecnie prawie 24 tys., o ponad 600 mniej niż we wtorek. Dotychczas potwierdzono 237,8 tys. przypadków koronawirusa. Liczba wyleczonych zbliża się do 180 tys. W ciągu dnia zwiększyła się o około tysiąc.

W Lombardii stwierdzono ostatniej doby 14 kolejnych zgonów i 242 nowe zakażenia, co oznacza wzrost. Jednak jak wyjaśnił przedstawiciel władz regionu, z liczby tej w 128 przypadkach można mówić o niewielkim stopniu zakażenia wirusem. Są to, dodał, osoby już prawie wyleczone. Na Lombardię przypada 73 proc. nowych zakażeń.

Krajowy Instytut Zdrowia ogłosił na podstawie przeprowadzonych analiz i postępowania wyjaśniającego, że około 41 proc. z ponad 9 tys. zgonów zanotowanych od lutego do kwietnia we włoskich domach opieki dla osób starszych było prawdopodobnie spowodowanych zakażeniem koronawirusem. Przypuszczenie wynika z tego, że u osób tych wystąpiły objawy zbliżone do grypowych, ale w wielu przypadkach nie zostały przebadane na obecność wirusa.

Szczyt zgonów w tych placówkach zanotowano w drugiej połowie marca - podał Instytut Zdrowia.

Z Rzymu Sylwia Wysocka