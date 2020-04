Włochy: Zmarły 454 następne osoby zakażone koronawirusem, bilans wzrósł do 24114

454 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu doby we Włoszech - podała w poniedziałek Obrona Cywilna Łączny bilans zgonów wzrósł do 24114. Po raz pierwszy spadła liczba zakażonych. Jest ich 108 tys., ale to o 20 mniej niż dzień wcześniej.

Dotychczas potwierdzono we Włoszech 181 tys. przypadków koronawirusa.

Liczba wyleczonych przekroczyła 48,8 tysięcy. W ciągu jednego dnia zwiększyła się o ponad 1800.