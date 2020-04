Włochy: Znów wzrost liczby zgonów osób zakażonych: 534 w ciągu doby, ogółem 24648

We Włoszech w ciągu ostatniej doby zanotowano śmierć 534 następnych osób zakażonych koronawirusem, co oznacza ponowny wzrost zgonów. Łączny bilans zmarłych od początku epidemii wzrósł do 24648. Dane przedstawiła we wtorek Obrona Cywilna.

W poniedziałek liczba zmarłych była niższa: 454.

Doszło zarazem do znacznego spadku liczby osób obecnie zakażonych. Jest ich około 107 tys., ponad 500 mniej niż dzień wcześniej.

Od wybuchu epidemii przed dwoma miesiącami potwierdzono prawie 184 tys. przypadków infekcji.

Wyleczonych zostało 51,6 tys. chorych. Padł rekord dobowego wzrostu - liczba ozdrowieńców zwiększyła się o 2723.