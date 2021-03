Włochy: Źródła rządowe: produkcja Sputnika V w Lombardii to inicjatywa prywatna

Rząd Włoch nie ma "uprzedzeń" do rosyjskiej szczepionki Sputnik V przeciw koronawirusowi, ale będzie działał w ramach UE - takie jest według mediów stanowisko Rady Ministrów w Rzymie wobec decyzji o produkcji rosyjskiego preparatu w Lombardii. Uznano, że to inicjatywa prywatna.

Gabinet Mario Draghiego nie odniósł się oficjalnie do wtorkowej zapowiedzi, że Sputnik V będzie produkowany w fabryce w rejonie Brianzy na północy kraju. Źródła rządowe, cytowane w środę przez media, podkreślają, że jest to "inicjatywa prywatna" i dlatego dystansują się od niej.

Dodają zarazem, że o planach tych nie wiedziały włoskie resorty spraw zagranicznych i rozwoju gospodarczego ani władze regionu Lombardia.

Przedstawiciele rządu, jak zaznacza agencja Ansa, odsyłają zarazem do stanowiska Komisji Europejskiej, która oświadczyła, że Sputnik V na chwilę obecną nie będzie stanowić części strategii szczepień w UE.

Władze Włoch dążą do przyspieszenia kampanii szczepień w nadziei na zwiększenie dostaw z firm Pfizer, AstraZeneca i Moderna.

We wtorek Włosko-Rosyjska Izba Handlowa poinformowała o zawarciu porozumienia między Rosyjskim Funduszem Inwestycji Bezpośrednich (RFPI) a szwajcarską firmą farmaceutyczną Adienne w sprawie produkcji szczepionki Sputnik V we Włoszech. Podkreślono, że to pierwsze takie porozumienie w Europie.

Z Rzymu Sylwia Wysocka