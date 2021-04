Włochy: Związek rolników: turyści z USA to zastrzyk finansowy w wysokości 1,8 mld euro

Obecność amerykańskich turystów we Włoszech latem to zastrzyk finansowy w wysokości 1,8 miliarda euro - prognozuje związek rolników Coldiretti. Tak odniósł się do słów szefowej KE Ursuli von der Leyen, że zaszczepieni turyści z USA będą mogli przylecieć do Europy.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej złożyła taką deklarację w wywiadzie dla poniedziałkowego wydania dziennika "New York Times".

Natychmiast włoscy rolnicy i producenci żywności przedstawili analizę wskazującą na to, że Amerykanie mogliby wydać we Włoszech 1,8 mld euro na pobyt w hotelach, wyżywienie, zwiedzanie, rozrywkę i zakupy.

Związek Coldiretti przypomniał, że w 2019 roku, a więc przed pandemią Covid-19 na wakacje do Włoch przyjechało w letnich miesiącach 1,4 miliona obywateli Stanów Zjednoczonych. Zaznaczono, że ulubionym celem ich podróży są historyczne miasta, takie jak Florencja, Rzym czy Wenecja.

Pogrążona w kryzysie włoska branża turystyczna, także na Sycylii, szczególnie dotkliwie odczuwa nieobecność Amerykanów.