Włosi wrócą w poniedziałek z Wuhanu, chińscy turyści opuszczą Włochy z pomocą władz

We Włoszech trwają przygotowania do operacji sprowadzenia obywateli tego kraju przebywających w chińskim mieście Wuhan, epicentrum epidemii koronawirusa, i do zorganizowania podróży Chińczyków do ich kraju. Rząd w Rzymie wstrzymał ruch lotniczy z Chinami.

W poniedziałek rano do Rzymu przyleci włoskim wojskowym samolotem 67 Włochów z Wuhanu, którzy postanowili opuścić to miasto. Jak podały media, osoby te trafią do ośrodka w miasteczku wojskowym na peryferiach Wiecznego Miasta, gdzie przejdą kwarantannę.

Tego dnia zacznie się też zorganizowana z inicjatywy włoskiego rządu akcja pomocy obywatelom Chin, w tym wielu turystom, którzy chcą powrócić do swego kraju po pobycie we Włoszech, ale mają z tym problemy z powodu wstrzymania lotów między obu państwami. Decyzję o czasowej blokadzie ruchu podjął gabinet Giuseppe Contego w czwartek, gdy potwierdzono dwa pierwsze przypadki koronawirusa we Włoszech. Chorzy to chińscy turyści z Wuhanu.

Akcję pomocy dla chińskich podróżnych zapowiedziano po sobotnim posiedzeniu specjalnego sztabu, któremu przewodniczył nadzwyczajny rządowy komisarz do spraw kryzysu na tle koronawirusa, szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli.

W związku z zawieszeniem bezpośrednich lotów podróżni zaczynają wracać lotami tranzytowymi, w czym pomagają im także linie lotnicze.

Na razie - jak informują media z rzymskiego lotniska Fiumicino - nie notuje się tam większych problemów. W jednym z terminali przygotowano 400 łóżek polowych Obrony Cywilnej dla chińskich pasażerów, których samoloty zostały odwołane w związku ze wstrzymaniem ruchu.

We Włoszech, gdzie od piątku obowiązuje stan kryzysowy, wprowadzony przez rząd z powodu koronawirusa, zapowiedziano wzmocnienie kontroli sanitarnej podróżnych także w portach morskich. Lekarze będą wchodzić na pokłady statków i promów, by badać osoby, u których pojawiły się niepokojące objawy.

"Nie ma dzisiaj w Europie, w tym także we Włoszech sytuacji, w obliczu której można by stawiać hipotezę zamknięcia granic" - oświadczył komisarz Borrelli. "To byłby naprawdę absurdalny środek" - dodał.

W rzymskim szpitalu zakaźnym Spallanzani przebywa oprócz małżeństwa turystów zarażonych koronawirusem 13 innych Chińczyków pochodzących z terenów, gdzie trwa epidemia. Wszyscy zostali poddani badaniom na obecność groźnego wirusa - ogłosiła dyrekcja placówki.

Z Rzymu Sylwia Wysocka