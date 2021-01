Włosi wydają miliony euro na prace nad krajową szczepionką

81 milionów euro otrzyma od państwa włoskiego firma spod Rzymu, pracująca nad szczepionką przeciwko koronawirusowi. Na mocy zawartego porozumienia fundusze te wyłoży krajowa agencja ds. rozwoju przedsiębiorczości Invitalia.

Agencja, podlegająca ministerstwu finansów, zainwestuje środki w firmę biotechnologiczną ReiThera z Castel Romano, gdzie pomyślnie zakończyła się pierwsza faza testów krajowej szczepionki. Na początku stycznia firma ta ogłosiła, że skuteczność jej preparatu, podawanego w jednej dawce, wynosi 92,5 procent, a roczna produkcja wynosić będzie około 100 milionów dawek. W lutym rozpocznie się druga faza testów.

Szczepionka ma być gotowa latem tego roku.

Władze Włoch w związku z opóźnieniem i redukcją dostaw dawek od zagranicznych koncernów postanowiły wzmocnić finansowanie rodzimej firmy.

"Mamy nadzieję, że będziemy mogli jak najszybciej podać pierwszą włoską szczepionkę. Ważne jest to, by mieć krajową produkcję" - powiedział nadzwyczajny komisarz do spraw kryzysu na tle pandemii Domenico Arcuri, który jest jednocześnie prezesem Invitalia.

Podkreślił, że dzięki temu zmniejszy się uzależnienie Włoch w tak bardzo delikatnym, jak zaznaczył, sektorze.

"Włoska produkcja dołączy do tej zagranicznej, wzmacniając naszą odpowiedź na pandemię i przyspieszając w ten sposób wyjście z kryzysu" - dodał komisarz Arcuri.

Na mocy zawartego porozumienia - podały włoskie media - większość zainwestowanych środków, czyli 69,3 mln euro zostanie przeznaczona na badania i dokończenie prac nad szczepionką oraz jej produkcję w wysokości około 10 milionów dawek miesięcznie.

Pozostała kwota publicznego finansowania, to jest 11,7 mln, będzie wykorzystana na powiększenie zakładu produkcyjnego w Castel Romano. Te prace trwają tam już od kilku miesięcy. Ponadto firma ma zatrudnić następnych 40 osób, które wzmocnią 100-osobową obecnie załogę.

Wcześniej prace i testy nad szczepionką sfinansowały między innymi władze stołecznego regionu Lacjum i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych.

Z Rzymu Sylwia Wysocka