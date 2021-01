Włoski premier sprawdz w parlamencie poparcie dla osłabionego rządu

Premier Włoch Giuseppe Conte, którego rząd został osłabiony po wyjściu z koalicji małego ugrupowania Italia Viva Matteo Renziego, zamierza zweryfikować poparcie, jakie ma w parlamencie. Conte poinformował o tym w czwartek prezydenta Sergio Mattarellę.

Szef rządu zawiadomił głowę państwa, że zamierza przedstawić w obu izbach parlamentu wyjaśnienia dotyczące sytuacji w koalicji. Weryfikacją poparcia będzie głosowanie o wotum zaufania, o jakie poprosi w Izbie Deputowanych i w Senacie. To w izbie wyższej potrzebne jest mu dodatkowe poparcie, by nie doszło do kryzysu rządowego.

W komunikacie wydanym przez Pałac Prezydencki poinformowano, że szef państwa przyjął do wiadomości plany premiera.

Mattarella podpisał dymisje minister rolnictwa Teresy Bellanovy, minister do spraw równouprawnienia i rodziny Eleny Bonetti oraz wiceszefa MSZ Ivana Scalfarotto. Odeszli oni z rządu na tle sporu swego ugrupowania Italia Viva z koalicjantami wokół sposobu przeznaczenia środków z unijnego funduszu odbudowy.

Z prezydentem rozmawiał również przywódca opozycji, lider Ligi Matteo Salvini, który domaga się ustąpienia rządu i rozpisania przedterminowych wyborów.

"Poprosiłem prezydenta nie tylko w imieniu zjednoczonej centroprawicy, ale także 60 milionów Włochów, którzy nie rozumieją, co się dzieje, by działał szybko" - oświadczył Salvini.

"Jeśli jest rząd, chcemy to wiedzieć. Conte nie może dłużej czekać; albo niech złoży dymisję w Pałacu Prezydenckim albo niech przyjdzie do parlamentu i powie nam, że znalazł po drodze kilku senatorów. Niech przyjdzie jutro do parlamentu, by powiedzieć, co się dzieje" - stwierdził szef Ligi.

Koalicjanci ostro krytykują byłego premiera Renziego za jego decyzję o wycofaniu ministrów z rządu. Politycy centrolewicy i Ruchu Pięciu Gwiazd zarzucają mu brak odpowiedzialności czy wręcz megalomanię i "nadmierne ego".