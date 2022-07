Włoski premier udaje się do prezydenta ze swoją decyzją; prawdopodobnie chodzi o dymisję

Premier Włoch Mario Draghi ogłosił w czwartek w Izbie Deputowanych, że udaje się do prezydenta Sergio Mattarelli, by zakomunikować mu "swoją determinację" w świetle ostatnich wydarzeń w Senacie, gdzie rozpadł się jego rząd jedności narodowej. Nie wyjaśnił, jaka to decyzja, ale zapewne jest to zapowiedź dymisji.

W środę doszło do rozpadu koalicji rządu jedności narodowej Draghiego, gdy w Senacie w głosowaniu nad wotum zaufania udziału nie wzięły trzy duże ugrupowania: Ruch Pięciu Gwiazd, Forza Italia i Liga.

W Izbie Deputowanych premier został powitany w czwartek rano długą owacją na stojąco. Po jego krótkiej deklaracji posiedzenie izby zostało zawieszone do południa.

Po raz pierwszy Draghi złożył dymisję przed tygodniem; została wtedy odrzucona przez prezydenta.