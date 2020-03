Włoskie MSZ: blokada naszych produktów w związku z koronawirusem jest niedopuszczalna

Minister spraw zagranicznych Włoch Luigi Di Maio uznał za "niedopuszczalne" blokowanie importu włoskich produktów w związku z szerzeniem się koronawirusa. Zapowiedział nadzwyczajny plan promocji krajowych towarów, zagrożonych z powodu obecnego kryzysu.

"Blokada towarów jest niedopuszczalna. To, że są kraje, które w tych godzinach domagają się certyfikatów gwarancji włoskich produktów jest nie do przyjęcia" - oświadczył Di Maio prezentując w siedzibie MSZ w Rzymie nadzwyczajny plan promocji produkcji Made in Italy w tym roku.

Szef dyplomacji poinformował o wyasygnowaniu 716 milionów euro na ożywienie eksportu i promocję włoskiej żywności oraz innych produktów w okresie kryzysu związanego z rozprzestrzenianiem się Covid-19.

Następnie minister ogłosił: "Pracujemy nad tym, aby odblokować loty z Włoch i do Włoch. Mogę zrozumieć, że są obszary, które należy poddać szczególnej uwadze, ale zamknięcie ruchu z Włoch i do Włoch jest niedopuszczalne".

W ten sposób skomentował decyzje niektórych krajów i poszczególnych linii lotniczych o wstrzymaniu połączeń lotniczych z Italią, gdzie zanotowano już ponad 2 tysiące przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarły 52 osoby.