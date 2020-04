WMO: spadek ruchu lotniczego wskutek koronawirusa utrudnił pracę meteorologom

Znaczne ograniczenie ruchu lotniczego przez pandemię koronawirusa utrudniło prognozowanie pogody i obserwację zmian klimatycznych ze względu na brak danych, pochodzących z samolotowych czujników pokładowych - informuje Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO).

"W sytuacji, gdy ilość otrzymywanych z samolotów danych zmniejsza się i to na dłuższy czas, wiarygodność prognoz pogody może się zmniejszyć" - powiedział w środę dziennikarzom szef eksperckiego zespołu w WMO Lars Peter Riishojgaard. Dodał, że to samo dotyczy przewidywania zjawisk meteorologicznych mających charakter katastrof, co zwiększa ryzyko dla nawiedzanych przez nie krajów.

Modelowanie pogody wymaga możliwie największej ilości danych pomiarowych na temat aktualnych warunków atmosferycznych. Samolotowe czujniki rejestrują temperaturę powietrza, jego wilgotność, prędkość i kierunek wiatru oraz pionowe ruchy warstw atmosfery. Wywołane koronawirusem niemal całkowite wstrzymanie globalnej komunikacji lotniczej przyniosło tutaj dramatyczne skutki. W marcu liczba danych otrzymywanych codziennie przez WMO z przestrzeni powietrznej nad Europą zmniejszyła się z ponad 700 tys. do kilku tysięcy.

W państwach uprzemysłowionych satelity meteorologiczne oraz obserwatoria naziemne zbierają i przekazują dane zwykle w trybie automatycznym. Jednak przedłużanie się kryzysu może spowodować rozprzężenie wśród personelu odpowiedzialnego za bezawaryjną pracę tych urządzeń - ostrzega WMO z siedzibą w Genewie.