Wódka Absolut wraca do Rosji

Należący do francuskiego koncernu Pernod Ricard producent szwedzkiej wódki Absolut po roku bojkotu wznawia eksport do Rosji. Europarlamentarzystka ze Szwecji decyzję nazwała "kpiną ze wszystkich, którzy walczą o przetrwanie Ukrainy".

W oświadczeniu przesłanym lokalnej gazecie "Kristianstadsbladet" spółka The Absolut Company podkreśliła, że celem dostarczanych do Rosji produktów jest ochrona lokalnych pracowników oraz zapewnienie stabilności finansowej tamtejszej organizacji.

Szwedzka europarlamentarzystka Karin Karlsbro w liście skierowanym do szefowej The Absolut Company Stephanie Durroux wezwała do natychmiastowego wstrzymania eksportu do Rosji. "Jest to aktywne działanie, które w praktyce wspiera rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie i przeciwdziała międzynarodowym sankcjom" - podkreśliła Karlsbo. Polityk działanie producenta wódki nazwała "kpiną ze wszystkich, którzy obecnie walczą o przetrwanie i istnienie Ukrainy".

Jak przekazała PAP asystentka Karlsbro, Linnea Bjaerum, europarlamentarzystka liczy na pisemną odpowiedź od władz The Absolut Company.

Inni szwedzcy politycy w mediach społecznościowych nawołują konsumentów, by zbojkotowali markę Absolut. "To wstyd! Przestańcie kupować Absolut Vodka!" napisał na Twitterze parlamentarzysta prawicowych Szwedzkich Demokratów Bjoern Soeder. "Absolut Putin" - napisał socjaldemokratyczny poseł i były minister spraw wewnętrznych Anders Ygeman.

Wódka pod marką Absolut wytwarzana jest od 1979 roku w Ahus na południu Szwecji. W 2008 roku firma The Absolut Company została sprzedana przez szwedzkie państwo francuskiemu koncernowi spirytusowemu Pernod Ricard.