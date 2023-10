Wojenna inflacja i puste półki w sklepach. Gospodarka Rosji tonie

Bank Centralny Rosji po raz kolejny podniósł stopy procentowe, by bronić wartości rubla i walczyć z inflacją. Taka jest cena wojny.

Bank Centralny Rosji podał w komunikacie prasowym, że na dzisiejszym posiedzeniu rady dyrektorów podjęta została decyzja o podniesieniu podstawowej stopy procentowej z 13 do 15 procent.

Gospodarka wojenna powoli zaczyna odczuwać chroniczny brak dewiz i ograniczenie swobody wymiany gospodarczej.

Sklepy, zwłaszcza na rosyjskiej prowincji, zaczynają świecić pustkami, a ceny rosną z miesiąca na miesiąc.

Gospodarka Rosji coraz bardziej zaczyna odczuwać skutki prowadzonej od lutego ubiegłego roku długotrwałej agresji na Ukrainie. Nałożone przez państwa Unii Europejskiej oraz Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Kanadę sankcje na swobodną wymianę handlową skutkują coraz większym brakiem towarów w sklepach.

Chociaż władze podejmują działania na rzecz zwiększenia importu wyrobów z Chin, Turcji, Wietnamu czy byłych republik radzieckich, to jednak nie da się zapełnić półek w sklepach. Pewnym rozwiązaniem jest korzystanie z reeksportu markowych dóbr z wykorzystaniem pośredników na Bliskim Wschodzie i krajach afrykańskich. Jednak tego typu zakupy są dużo droższe co bezpośrednio wpływa na ceny hurtowe i detaliczne.

Dodatkowo gospodarka rosyjska w coraz większym stopniu odczuwa brak dopływu dewiz. Nałożone ograniczenia doprowadziły do wykluczenia ze światowego systemu rozliczeń transakcji SWIFT całego sektora finansowego, w tym banki i towarzystwa ubezpieczeniowe.

Rosjanie niebawem zostaną pozbawieni możliwości posiadania kont w walutach wymienialnych

Dostęp firm i obywateli do dewiz, czyli euro, funtów, franków szwajcarskich, a zwłaszcza dolarów amerykańskich jest ograniczony. Największy kontrolowany przez państwo bank komercyjny VTB podał niedawno, że w ramach strategii przyjętej przez rząd środki zgromadzone na rachunkach walutowych zostaną do końca 2024 roku zamienione na chińskie juany, ewentualnie tajskie baty i dirhamy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Wojna zaczyna odciskać piętno na całym kraju, co doprowadziło do powstania bardzo dużej nierównowagi na rynku wewnętrznym. Część obywateli pracujących w fabrykach produkujących na rzecz machiny wojennej otrzymuje wysokie dodatki, ale nie ma co za nie kupić.

Szczególnie jest to odczuwalne w mniejszych ośrodkach i na prowincji, gdzie sklepy zaczynają świecić pustkami, a ceny rosną z miesiąca na miesiąc.

Oficjalny poziom inflacji na koniec roku w Rosji wyniesie 7,5 procent

Mając na uwadze te wszystkie zdarzenia, we wrześniu tego roku rosyjskie ministerstwo gospodarki podwyższyło tegoroczna prognozę inflacji z 5,3 procent do 7,5 procent. W tym czasie szacunki niezależnych ekonomistów wskazywały, że prawdziwa inflacja już dawno przekroczyła poziom 10 procent.

Bank Centralny Rosji już czwarty raz podniósł podstawową stopę procentową

Gdy we wrześniu wprowadzono ograniczenia w swobodnym obrocie walutą, notowania rubla spadły do poziomu 100 za jednego dolara i 108 rubli za jedno euro. Wówczas Bank Centralny Rosji podjął decyzje o podwyżce o 350 punktów bazowych podstawowej stopy procentowej. Wzrosła ona wówczas do 12 procent.

Częściowo ta operacja się powiodła, a dodatkowo została wzmocniona w końcu minionego miesiąca wymianą dużej ilości walut przez koncerny paliwowe, w tym zwłaszcza Gazprom, Rosnieft, Łukoil i Novatek.

Według dzisiejszych kursów, ustalonych przez bank centralnym za jednego dolara trzeba zapłacić 93 ruble, jedno euro jest warte 97 rubli, jeden funt brytyjski kosztuje ponad 112 rubli, a jeden frank szwajcarski to 103,3 rubla.

Wymiana walut w kantorach odbywa się po dużo wyższym kursie niż ten ustalony oficjalnie

Jednak trzeba pamiętać, że mamy do czynienia wyłącznie z oficjalnymi kursami. Zwykli obywatele, którzy chcą pozbyć się rubli, muszą w kantorach płacić o 10, a nawet 20 procent więcej, plus dodatkowo zapłacić od każdej transakcji prowizję.

Dlatego odpowiedzią na te wszystkie napięcia związane z rosnącą presją inflacyjną oraz wojennym osłabieniem waluty jest dzisiejsza decyzja o kolejnej, czwartej już od lipca tego roku podwyżce podstawowych stóp procentowych.

Od najbliższego poniedziałku, czyli 30 października stopa wynosić będzie 15 procent. W opublikowanym komunikacie można przeczytać, że wynika to z niebezpieczeństwa dalszego, niekontrolowanego wzrostu inflacji.

To, czy podwyżka stóp procentowych faktycznie obniży presję inflacyjną, okaże się za już za kilka tygodni

- Obecna presja inflacyjna znacznie wzrosła do poziomu powyżej wcześniejszych oczekiwań centralnego banku. Wyższe stopy procentowane mają na celu ochłodzenie aktywności gospodarki przez zwiększenie kosztów zaciągania kredytów i zachęcenie obywateli do oszczędzania - czytamy w opublikowanym komunikacie po posiedzeniu Rady Dyrektorów Centralnego Banku Rosji.

W założeniach na ostatnie dwa miesiące tego roku przyjęto, że inflacja wzrośnie do 7,5 procent, aby w 2024 roku obniżyć się i pozostać w średniorocznym przedziale 4-4,5 procent.