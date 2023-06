Wojna domowa w Mjanmie testem dla regionu

Konflikt w Mjanmie (Birmie) trwa od zamachu stanu i przejęcia władzy przez juntę wojskową w 2021 r. Wojna domowa kosztowała już życie 30 tys. osób. Konflikt pogłębia się przy obojętności świata, ASEAN ma problem nawet z nakłonieniem wojskowych do rozmów.

W obliczu pogłębiającego się kryzysu w Mjanmie brak zdolności Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) do stworzenia realnego planu pokojowego dla pogrążonego w wojnie domowej kraju staje się coraz większym problemem dla organizacji.

Jeżeli prezydentowi Indonezji Joko Widodo uda się tu odnieść sukces, poważnie wzmocni to blok.

Porażka natomiast może pozbawić ASEAN sprawczości w regionie, co znacznie wzmocni napięcia i ryzyko konfliktów, również z udziałem wielkich mocarstw.

Kiedy w lutym 2021 r. junta generała Min Aung Hlainga przejęła władzę w państwie, wszyscy spodziewali się, że - jak to wielokrotnie w Mjanmie bywało - wojsko z pomocą represji utrwali swą władzę w państwie. Ale ruch protestu przerodził się wkrótce w zbrojną rewoltę przeciw juncie, a następnie - w wojnę domową.

Odkąd Tatmadaw, czyli siły zbrojne Mjanmy, obaliły pochodzący z wyborów rząd i uwięziły prezydent Aung San Suu Kyi, ponad 1,3 mln spośród ponad 57 mln mieszkańców Birmy musiało uciekać za granicę lub zostało przesiedlonych wewnętrznie. Wedle danych cytowanych przez brytyjski The Economist, ponad 30 tys. zginęło w walkach między armią a jej przeciwnikami.

Ostatnio szczególnie rażącymi przykładami bezwzględności wojskowych, posiadających totalną dominację w powietrzu, są zbombardowanie wioski Pazigyi w okręgu Kanbalu podczas obchodów birmańskiego nowego roku ( w masakrze zginęło co najmniej 165 osób, głównie kobiet i dzieci) czy też ostrzelanie konwoju humanitarnego, w którym jechał przedstawiciel władz Indonezji ds. Mjanmy.

Sparalżowany ASEAN ma problem nawet z nakłonieniem wojskowych do rozmów

W obliczu pogłębiającego się kryzysu w Mjanmie brak zdolności Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) do stworzenia realnego planu pokojowego dla pogrążonego w wojnie domowej kraju staje się coraz większym problemem dla organizacji.

W maju w indonezyjskim mieście Labuan Bajo odbył się kolejny szczyt ASEAN, zrzeszającej obecnie dziesięć państw: Brunei Darussalam, Filipiny, Indonezję, Kambodżę, Laos, Malezję, Mjanmę, Singapur, Tajlandię oraz Wietnam. Od 1967 r. jest blokiem polityczno-gospodarczym nazywanym czasami drugą najskuteczniejszą organizacją regionalną (po UE). Jednym z najważniejszych osiągnięć ASEAN jest względna stabilność w regionie.

Zostało to w dużej mierze osiągnięte dzięki charakterystycznej polityce bloku - tzw. "drodze ASEAN" (the ASEAN way), która opiera się na zasadach konsensusu oraz nieingerencji w sprawy wewnętrzne, co jest niezwykle istotne wobec różnorodności politycznej, ekonomicznej i społecznej regionu.

Przypomnijmy, że to region świata, w którym mieszają się wpływy islamu, hinduizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa i wierzeń lokalnych. Na szczytach ASEAN spotykają się demokratycznie wybrani liderzy (np. prezydent Indonezji), autorytarne władze z wojskowym wsparciem (Kambodża), monarchowie absolutni (Brunei) oraz przywódcy komunistyczni (Wietnam). PKB na głowę mieszkańca było w 2021 r. w wartościach bezwzględnych w Singapurze czterdzieści cztery razy większe niż w Kambodży.

Do niedawna ten konsensualny sposób działania organizacji wydawał się skutecznie służyć regionowi. Od 1992 państwa ASEAN łączy umowa o wolnym handlu (AFTA), w 2008 r. podpisano Kartę ASEAN, a w 2015 r. utworzono Wspólnotę ASEAN, której ambicją było pogłębianie integracji regionalnej na wzór UE.

Oczywiście organizacja miała swoje ograniczenia - czego przykładem kłopoty z wypracowaniem spójnej polityki wobec Chin, szczególnie w kontekście sporów terytorialnych na Morzu Południowochińskim. Ale co do zasady: organizacja odnosiła sukcesy, przyczyniając się do wzrostu stabilności i zamożności w regionie.

Sytuację zmienił narastający od 2017 r. kryzys w będącej wtedy w trakcie demokratycznej transformacji Mjanmie. Na początku kryzysu były to ataki na mniejszość etniczno-religijną Rohingja, które wkrótce przerodziły się w czystki etniczne dokonywane przez armię w imię bamarskiej i buddyjskiej większości mieszkańców kraju. Miliony ludzi uciekły do sąsiednich państw, głównie Bangladeszu.

ASEAN way, czyli jak dotychczasowa metoda przestaje działać

Przejęcie pełnej władzy przez wojskowych w 2021 r. i wybuch wojny domowej jeszcze pogłębiły kryzys. Zasada konsensusu, która dotychczas była zaletą organizacji, stała się przeszkodą w podejmowaniu jakichkolwiek znaczących wspólnych działań.

ASEAN, wobec różnic w interesach wobec Mjanmy między członkami organizacji - pamiętajmy, że sama Mjanma nadal jest członkiem, choć nie uczestniczy w szczytach - nie ma łatwej możliwości wymuszenia na rządzącej obecnie juncie oddania władzy czy nawet przestrzegania własnych zobowiązań.

Prezydent Indonezji Joko Widodo na majowym szczycie w Labuan Bajo pytał: "Czy ASEAN będzie milczał, czy też ASEAN będzie motorem pokoju i wzrostu?".

Można traktować te słowa jako wyraz frustracji związanej z problemem, jaki ma organizacja z rządem w Naypyidaw, który de facto ignoruje starania bloku. Już w 2021 r. generałowie oraz buntująca się przeciw nim różnorodna opozycja (tzw. Rząd Jedności Narodowej) zaakceptowali tzw. Pięciopunktowy Konsensus, który miał być podstawą dla pokojowego rozwiązania kryzysu. Zakładał on przerwanie działań zbrojnych i rozpoczęcie rozmów.

Kwestia Mjanmy ciąży na wizerunku organizacji i możliwości jej rozwoju

Niestety plan ten wydaje się martwy, a liderzy ASEAN głowią się, jak skłonić wojskowych do rozmów i zaprzestania przemocy. Ci zaś zupełnie ignorują organizację, czując niezbyt starannie skrywane poparcie Chin i neutralność Indii, które nie angażują się w konflikt. Rosja zaś otwarcie wspiera juntę - zarówno na arenie dyplomatycznej, jak i - do niedawna - dostawami uzbrojenia. Działania ONZ są zaś niekonsekwentne i nieskuteczne, a kraje Zachodu, poprzestały na standardowych sankcjach i deklaracjach, które w przypadku Mjanmy nie doprowadzają na razie do zaprzestania walk.

Liderzy ASEAN zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo kwestia Mjanmy ciąży na wizerunku organizacji i rzutuje na jej możliwość rozwoju i wiarygodność. Praktyka, wedle której junta nie otrzymuje zaproszeń na szczyty organizacji, ma dość symboliczne znaczenie. Wiarygodność organizacji w obliczu coraz bardziej złożonej sytuacji na świecie pozostaje zaś istotna dla bloku państw średniej wielkości ulokowanych w jednym z kluczowych strategicznie obszarów świata.

Podejmowane są intensywne, zakulisowe wysiłki na rzecz poprawy sytuacji. Prym w tym wiedzie Indonezja, która od kilku miesięcy stara się skłonić do porozumienia walczące strony. Dotychczas nie widać rezultatów...

Pamiętajmy jednak, że cicha dyplomacja jest jedną ze specjalności ASEAN. W końcu XX w. dzięki wytrwałości bloku udało się doprowadzić do pokoju w targanej wojną domową Kambodży, a na przełomie pierwszej i drugiej dekady obecnego stulecia stowarzyszenie zapobiegło eskalacji zbrojnego konfliktu granicznego pomiędzy Tajlandią a Kambodża w otwartą wojnę. Daje to nadzieję, że i w tym wypadku uda się znaleźć rozwiązanie.

Jeżeli prezydentowi Widodo uda się odnieść sukces, poważnie wzmocni to blok. Porażka natomiast może pozbawić ASEAN "sprawczości" w regionie, co znacznie wzmocni napięcia i ryzyko konfliktów, również z udziałem wielkich mocarstw. Także z tego powodu warto wspierać pokojowe wysiłki liderów organizacji, która przyczyniła się do stabilizacji regionu jeszcze w połowie zeszłego wieku targanego wieloma konfliktami.