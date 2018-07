Wojna handlowa USA-Chiny jednak nie zaszkodzi surowcom?

USA i Chiny wymieniają się groźbami ws. obostrzeń we wzajemnym handlu.

Notowania miedzi na giełdzie metali w Londynie zwyżkują o około 0,3 proc. do 6.406 dolarów za tonę, niewielkie wzrosty notuje też aluminium i cynk, zaś nikiel tanieje.

Analitycy Goldman Sachs w nocie z 4 lipca ocenili, że wojna handlowa między USA a Chinami nie musi oznaczać poważnego zagrożenia dla surowców, ponieważ większość z nich nie zostanie istotnie dotknięta wprowadzanymi ograniczeniami. Dodali, że po ostatnich spadkach, obecnie jest dobry czas, by kupować metale.

"Wpływ wojny handlowej na rynki surowcowe będzie bardzo mały, z wyjątkiem soi, w przypadku której całkowite przekierowanie podaży jest niemożliwe" - napisano w raporcie banku.



"Jest to zbieżne z poglądami naszych ekonomistów, że makroekonomiczny wpływ wojny handlowej będzie bardzo mały" - dodano.



USA zamierzają wprowadzić 6 lipca cła na chiński import o wartości do 34 mld USD. Prezydent USA Donald Trump zagroził w zeszłym tygodniu nałożeniem ceł na kolejne 200 mld USD towarów z Chin, z możliwością rozszerzenia taryf na kolejne 200 mld USD, jeżeli Chiny odpowiedzą podobnymi działaniami.



Pekin nie wyjdzie przed szereg i nie nałoży ceł odwetowych na USA, zanim te formalnie nie implementują nowych taryf do porządku prawnego - poinformowało chińskie ministerstwo finansów w dementi doniesień agencyjnych.



Na giełdzie w Szanghaju miedź tanieje o 1 proc. a cynk o 2 proc.

