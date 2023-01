Wojna i sankcje przyciskają Białoruś do ściany

Białoruś - sąsiad, o którym wiemy niewiele. Aktualne problemy jej mocno scentralizowanej i zamkniętej gospodarki są tematem rozmowy z Kamilem Kłysińskim z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Wielkim kłopotem białoruskich eksporterów jest odcięcie ich (na podstawie sankcji) od portów w Kłajpedzie, Rydze czy Windawie - zauważa Kamil Kłysiński, analityki Zespołu Ukrainy, Białorusi i Mołdawii w Ośrodku Studiów Wschodnich.

Białoruska gospodarka nastawiona na eksport dusi się od nadprodukcji i popada w recesję. Sytuację ratuje Rosja - sojusz militarny przekłada się na wsparcie ekonomiczne.

Wykorzystywanie uchodźców do wywoływania kryzysu na granicach z Polską, Litwą, czy Łotwą to intratny biznes dla białoruskich funkcjonariuszy i ich szefów.

Białoruś nie jest gotowa do agresji przeciw Ukrainie. Putinowi zaś niezbyt opłaca się włączanie Mińska w granice Rosji.

Jak oceni pan obecną sytuację gospodarczą Białorusi? Sankcje, faktyczny udział w agresji rosyjskiej na Ukrainie pogłębiają izolację białoruskiej gospodarki.

- Białoruś prowadzi obecnie wymianę handlową z krajami Unii Europejskiej w bardzo ograniczonym zakresie. Sankcje dotknęły przede wszystkim najbardziej dochodowych segmentów białoruskiego eksportu, takich jak nawozy potasowe, produkty naftowe, drewno, metalurgia. To są grupy towarowe, które przynosiły Białorusi największe dochody. Bardzo też zmniejszył się import z Zachodu.

Na dodatek Białoruś straciła praktycznie w 100 procentach bardzo atrakcyjny dla białoruskiej gospodarki rynek ukraiński.Te straty są bardzo istotne.

Warto nadmienić, iż białoruska gospodarka od lat żyła głównie z eksportu. Ponad 60 proc. produkcji było przeznaczone do sprzedaży za granicą. Białoruś to bowiem mały rynek wewnętrzny, z rozbudowanym mocno przemysłem, nieproporcjonalnie wielkim do dość ograniczonego popytu wewnętrznego. Ta gospodarka udusiłaby się obecnie od nadprodukcji, gdyby nie Rosja i jej import. Sam rynek rosyjski nie jest jednak tak chłonny, by przyjąć produkcję białoruską dotąd sprzedawaną na Zachodzie.

By wspomóc sojusznika, Rosjanie udostępniają swoją infrastrukturę kolejową, porty morskie. W tej chwili eksport białoruski trafia głównie (prócz Rosji) do nieprzestrzegających zachodnich sankcji krajów pozaeuropejskich, w tym również do Chin. Można przypuszczać, że pospiesznie organizowany eksport do krajów spoza Europy nie pozwala jednak sprzedać nadwyżek produkcyjnych.

Trudno jednak dokładnie to policzyć, bo białoruskie statystyki nie wzbudzają zaufania. Z tych danych nie sposób nawet dowiedzieć się, ile dokładnie towarów Białorusini sprzedają do Rosji. To samo dotyczy handlu z Chinami.

Można jednak szacować, że obecnie ponad 60 proc. eksportu idzie do Rosji. Przed sankcjami zachodnimi to było ok. 50 proc. Trudno założyć, że wzrost eksportu dotyczył rynku chińskiego. Tam bowiem myśli się absolutnie pragmatycznie i nikt w Pekinie czy Szanghaju nie będzie kupował czegokolwiek tylko po to, by tylko wybawić z kłopotów Łukaszenkę.

Wielkim kłopotem białoruskich eksporterów jest odcięcie ich (na podstawie sankcji) od portów w Kłajpedzie, Rydze czy Windawie. Towary trzeba było zacząć przewozić koleją do o wiele bardziej oddalonych portów rosyjskich czy bezpośrednio do Azji.

Trudno też liczyć na powiększenie popytu wewnętrznego. Realna wartość zarobków na Białorusi bowiem bardzo spada. Mniejsze są także zdecydowanie zyski firm mogących teoretycznie kupować krajową produkcję.

Skutkiem tych sytuacji jest recesja gospodarcza. Wedle szacunków recesja za rok 2022 miała wynieść od 4 do 5 proc. To i tak mniej niż wcześniej prognozowane przez niezależnych białoruskich i zachodnich ekonomistów, 10 proc. Ten „uzysk” 6 proc. ewidentnie należy złożyć na karb pomocy rosyjskiej – dostęp do rynku, udostępniona infrastruktura tranzytowa, dostęp do tanich surowców, subsydia budżetowe.

Te ostatnie to między innymi odroczone kredyty, preferencyjne ceny ropy czy gazu, a także nisko oprocentowana linia kredytowa dla białoruskiego przemysłu. Jak na możliwości obciążonej wydatkami wojennymi i sankcjami Rosji jest to duży gest. Widać tu, że sojusz militarny przekłada się jednoznacznie na wsparcie ekonomiczne.

Współorganizowany przez władze białoruskie przemyt do Polski trwa

Na Białorusi działają dwie rafinerie. W Mozyrzu i Nowopołocku. Ich produkty szły w dużej części na eksport. Głównie do Ukrainy, ale i do państw nadbałtyckich. Teraz te obydwa kierunki właściwie nie funkcjonują. Jak te zakłady sobie radzą?

- Jak się wydaje, rafineria w Mozyrzu w dużej mierze pracuje – a przynajmniej pracowała na początku wojny - na potrzeby stacjonujących w południowej Białorusi wojsk rosyjskich. Trudno tu mówić o jakichkolwiek liczbach. Są one objęte tajemnicą wojskową.

Rosjanie bardzo potrzebowali takiej bazy zaopatrzeniowej w pobliżu stacjonowania własnych oddziałów. Nie znamy też warunków tych dostaw paliwa (głównie diesla). Czy są to zakupy, czy po prostu bezpłatne „sojusznicze”przekazywanie.

Część produkcji, najprawdopodobniej głównie z rafinerii w Nowopołocku (nadwyżka w stosunku do potrzeb wewnętrznych), została jednak wyeksportowana przez rosyjskie porty. Wedle deklaracji było to około 3 milionów ton – mniej więcej jedna czwarta dotychczasowej białoruskiej produkcji paliw na eksport. Przede wszystkim była to sprzedaż do krajów pozaeuropejskich, które nie przyłączyły się do sankcji.

Nie należy też wykluczać machinacji, które powodowały, że paliwa białoruskie nagle uzyskiwały np. inne świadectwo pochodzenia. To pozwalało omijać sankcje. Przed wprowadzeniem sankcji wobec Białorusi ten eksport jednak sięgał 12 milionów ton rocznie.

Białoruś eksportowała też bardzo dużo nawozów sztucznych. Do ich produkcji niezbędny jest gaz. Obecnie nawozy są objęte sankcjami. Co więc teraz z tą produkcją robią Białorusini?

- Gaz jest stosowany przy produkcji nawozów azotowych. Powstają one w fabryce „Grodnoazot”. Nawozy potasowe to zaś firma „Belkali”. Te drugie są produkowane z wydobywanego na Białorusi potasu. To jedyne dochodowe bogactwo kopalne Białorusi.

Sankcje spowodowały, że Białoruś straciła dostęp do portu w Kłajpedzie. Białoruski kapitał posiadał nawet około 30 proc. akcji terminalu przeładunkowego w tym litewskim porcie. Kłajpeda przez ostatnie 10-15 lat stała się głównym morskim oknem na świat Białorusi. Najważniejszym towarem tam przeładowywanym były właśnie nawozy potasowe.

Od 1 lutego ubiegłego roku Litwa zamknęła port w Kłajpedzie dla eksportu białoruskich nawozów. To jest bardzo wielki kłopot dla strony białoruskiej. W ubiegłym roku administracja Łukaszenki dwa razy próbowała wpłynąć na władze Litwy poprzez struktury ONZ. Strona białoruska proponowała eksport nawozów przez Kłajpedę w zamian za zgodę Mińska na tranzyt ukraińskiego zboża do litewskiego portu. Tu hasłem było odciążenie portu w Odessie. Wiadomo jednak było, że Mińskowi chodzi przede wszystkim o możliwość dalszego użytkowania portu w Kłajpedzie.

Obecnie białoruski producent wysyła część swojej produkcji nawozowej koleją do Chin. Bo Chiny, Indie, Brazylia to byli trzej najważniejsi odbiorcy białoruskich nawozów. Obecnie praktycznie pozostały tylko Chiny, ponieważ kontynuacja sprzedaży do dwóch pozostałych krajów jest (po zablokowaniu transportów przez Kłajpedę) obecnie obarczona zbyt trudną i kosztowną logistyką transportową.

Oczywiście Białorusini mogą wykorzystywać w tym zakresie rosyjskie porty, ale żadnych danych w tej sprawie nie ma. Byłby to zresztą, zważywszy na odległości, wariant sporo droższy.

Do niedawna Białoruś specjalizowała się także w nielegalnym eksporcie papierosów. Sprzyjał temu procederowi eksport towarów masowych do Europy Zachodniej. Torf, nawozy były często tylko przykrywką dla przewożonych pod nimi wyrobów tytoniowych.

- Współorganizowany przez władze białoruskie przemyt do Polski trwa. Świadczą o tym komunikaty służby celnej. Oczywiście warunki tego przemytu są znacznie utrudnione. Prócz pociągów towarowych (kiedyś podstawowej metody nielegalnego wwozu do Polski papierosów) praktycznie ustał także ruch białoruskich ciężarówek w kierunku europejskim.

Naczepy z ciężarówek białoruskich są jednak często przeczepiane do ciągników z innych krajów. To pozwala utrzymać w pewnym stopniu ruch towarowy na granicy polsko-białoruskiej. Tym sposobem papierosy wciąż nielegalnie, choć na dużą mniejszą skalę, dostają się do naszego kraju.

Z tego procederu dochody czerpali, prócz Łukaszenki, jego najbardziej zaufani współpracownicy, biznesmeni. To tak zwane „portfele Łukaszenki”. Wśród nich jest choćby Aleksey Aleksin. Obecnie znajduje się on na unijnej liście sankcyjnej. Aresztowane są także jego aktywa zachodnie, a należące do niego podmioty na Białorusi obłożono embargiem.

Przemyt papierosów odbywa się także w kierunku Rosji. Tam zyski jednostkowe są mniejsze. Bo i papierosy w Rosji są sporo tańsze niźli w Polsce. Ale za to „eksporterzy” unikają kontroli granicznej. Takowej na tej granicy praktycznie nie ma.

Polityka, ale także dochodowy proceder. Pieniądze od uchodźców zasilały skorumpowaną władzę

Uchodźcy na granicy z Polską, Litwą czy Łotwą to nie tylko problem polityczny. To także sposób zarabiania pieniędzy przez białoruskich pograniczników. Za przyzwoleniem najwyższych czynników. Co dalej z tym procederem?

- Uchodźcy większość pieniędzy (w sumie, jak się szacuje, kilkadziesiąt milionów dolarów) na poszczególnych etapach swojej peregrynacji przekazywali (oczywiście nie bezpośrednio) do kieszeni białoruskich oficjeli, głównie oficerów służb specjalnych i Komitetu Pogranicznego na różnych szczeblach. Spora część tych kwot trafiała też do Łukaszenki i jego najbliższych współpracowników. Był to proceder korzystny nie tyle dla budżetu państwa białoruskiego co dla skorumpowanej hierarchii władzy.

Obecnie liczba nielegalnych przekroczeń granicy polsko-białoruskiej przez uchodźców jest już dużo mniejsza. To 100-120 osób dziennie. Przyczyny tego są wielorakie. To między innymi warunki pogodowe, dokładne pilnowanie granicy oraz zdecydowanie zmniejszony napływ uchodźców zza granicy do Mińska. To ostatnie jest skutkiem zdecydowanego zmniejszenia liczby połączeń lotniczych Mińska z krajami Afryki i Azji.

Obecnie nowi uchodźcy trafiają przede wszystkim na Białoruś drogą lądową. Nie każdy jest gotowy na taką, pełną niebezpieczeństw wyprawę przez wiele krajów. Oczywiście jeśli ktoś na Kremlu postanowi, że warto spróbować jeszcze raz zorganizować kryzys uchodźczy, to tak się stanie. Ale na razie nie widać symptomów, że Moskwa jest gotowa na ten kierunek działań.

Czy otworzy się rosyjskie okno dla białoruskiego eksportu?

Łukaszenka ogłosił niedawno, że Białoruś planuje wybudowanie swojego portu w Rosji, nad Morzem Bałtyckim. Czy jest to inicjatywa realna? Czy Rosja byłaby gotowa na tak daleko idący gest?

- Jest to oczywiście możliwe. Takiego portu jednak nie buduje się w rok czy dwa lata. To inwestycja wieloletnia. Inna rzecz, iż zamiast budować coś od nowa, Łukaszenka może ogłosi, że na mocy specjalnych porozumień jakiś port rosyjski pod Petersburgiem (bo to najdogodniejsze miejsce dla Białorusinów, na dodatek skomunikowane koleją z Mińskiem) spełnia takie zadania jak do tej pory port w Kłajpedzie.

Łukaszenka już zresztą zwiedzał porty rosyjskie wokół Petersburga. Jak do tej pory jednak żadnych decyzji nie widać. To raczej deklaracje polityczne. Choć jeśli sankcje zachodnie będą trwałe, to należy się spodziewać jakiegoś ruchu z Mińska. Bo przecież oni muszą jakoś te nawozy czy paliwa transportować do swoich zamorskich odbiorców.

Jedną z ważnych branż białoruskiej gospodarki jest produkcja rolna. Sprzedaż żywności do Rosji to jedno z podstawowych źródeł wpływów budżetowych. Czy białoruski eksport żywności do Rosji zwiększa się?

- Łukaszenka zawsze się przechwalał, że Białoruś może wykarmić pół świata. Oczywiście jak zwykle przesadza. Rolnictwo białoruskie oparte jest na mało efektywnej strukturze własnościowej. Tam ciągle (choć pod innymi nazwami) działają posowieckie kołchozy i sowchozy. Ich celem (tak jak w socjalizmie) nie jest zysk, tylko produkcja. Są więc wiecznie dofinansowywane. Koszty produkcji rolnej są też obniżane na koszt samych kołchoźników, poprzez ich żałośnie niskie pensje.

Gospodarka oparta na ekonomicznej fikcji nie przetrwa. Już widać braki na półkach

Jakościowo żywność białoruska jest uznawana za dobrą i jest bardzo ceniona w Rosji. Szczególnie dotyczy to nabiału. Próby eksportu żywności na większą skalę, do krajów Unii Europejskiej, były nieudane z uwagi na konieczność certyfikowania.

Można więc powiedzieć, że sankcje zachodnie akurat najmniej dotknęły białoruskich producentów rolnych. Ostatnio białoruski sektor rolny znalazł także swoich odbiorców w Chinach. To są jednak jak na razie ilości raczej symboliczne. Takie typowe rozpoznanie rynku.

Dane białoruskiego banku centralnego wskazują, że w ubiegłym roku Białorusini więcej dewiz sprzedali swoim bankom niźli kupili. Czy to oznaka zaufania do reżimu Łukaszenki, czy też skutek postępującej biedy, wymuszającej pozbywanie się dewizowych zaskórniaków?

- Zdecydowanie ten drugi przypadek. Białoruska waluta nawet we własnym kraju nie jest traktowana poważnie. Terminowe wkłady bankowe są z reguły denominowane w dolarach, rzadziej w euro. Podobnie jest z wszelkimi poważnymi transakcjami handlowymi. Wymiana na miejscowe ruble to chęć robienia konkretnych zakupów w lokalnych sklepach, gdzie przecież funkcjonuje rubel białoruski.

Na tym tle może zaskakiwać niska inflacja na Białorusi. To jednak skutek nakazowej gospodarki. Większość cen na rynku jest urzędowa. Za złamanie cennika grożą surowe kary.

Na dłuższą metę takiego modelu utrzymać się nie da. Bo albo inflacja urealni ceny, albo na rynku zacznie brakować określonych towarów. Pierwsze oznaki deficytu na półkach sklepowych są zresztą już widoczne.

W życie ma niebawem wejść umowa rosyjsko-białoruska, pozwalająca białoruskim przewoźnikom drogowym obsługiwać także wewnętrzne przewozy w Rosji. Czy to ważne z punktu widzenia gospodarki białoruskiej?

- To element integracji rosyjsko-białoruskiej. Takich umów integracyjnych jest bardzo dużo. Przy czym często są one wprowadzane z dużym opóźnieniem w stosunku do założeń. Teoretycznie w Unii Euroazjatyckiej (której członkami są Rosja i Białoruś) ma obowiązywać, podobnie jak w Unii Europejskiej, swoboda przepływu kapitału i ludzi.

To jednak tylko teoria - widomym przykładem jest tu choćby sytuacja surowców energetycznych. Białoruś od lat się domaga, by ceny ropy czy gazu eksportowanego do krajów Unii Euroazjatyckiej były takie same jak na rynku wewnętrznym Rosji. I nic z tego nie wychodzi. To jasno dowodzi, że Unia ta tylko teoretycznie ma podstawy ekonomiczne. W istocie rzeczy to związek czysto polityczny.

Władze Białorusi oficjalnie ogłosiły, że prawa autorskie, własność intelektualna nie dotyczy krajów wrogich.

- Niewiele to zmienia, bo na Białorusi mają już od dawna bardzo słabe wyobrażenie, czym jest własność intelektualna. Jeśli teraz ogłaszają jakiś dekret w tej sprawie, to tylko sankcjonują dotychczasową praktykę. To typowy gest polityczny pokazujący własnym obywatelom, że mamy „bicz na państwa nieprzyjazne”.

Białoruś może wystawić nie więcej jak 20 tysięcy wyszkolonych i uzbrojonych żołnierzy

Kilka lat temu Białoruś wprowadziła ruch bezwizowy dla obywateli Unii na części swojego obszaru. To miało wspomagać tamtejszą gospodarkę. Równolegle wprowadzano ograniczenia dla Białorusinów, którzy jeździli masowo na zakupy do Polski. Miało to poprawić wyniki białoruskiego handlu. Formalnie ruch bezwizowy nie został zawieszony. Czy odgrywa on jednak jakąkolwiek rolę w obecnych, wojennych czasach?

- Ruch na granicy praktycznie ustał. Polacy boją się jeździć na Białoruś. Ze względu na wzrost napięcia, wydarzenia wojenne w regionie, a także powtarzające się przypadki aresztowań obywateli polskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza obywatelom polskim wszelkie podróże na Białoruś. Polski MSZ rekomenduje obywatelom RP pozostającym na terytorium Białorusi jak najszybszy powrót. Oczywiście cierpi na tym wzajemna wymiana osób, a także drobny, przygraniczny handel.

Tyle że Łukaszenkę niewiele to wzrusza. On jest polonofobem. Niejednokrotnie to pokazuje swoimi wypowiedziami. Oczywiście nie wyklucza to takich gestów jak demonstracyjne rąbanie drewna, mającego ogrzać, rzekomo marznącą bez rosyjskiego gazu, Polskę.

Na podobnej zasadzie Łukaszenka zaprasza do siebie Polaków czy Litwinów, by ci kupowali białoruską sól, której rzekomo brakuje w Unii. Jest to mieszanka cynizmu połączona z taką delikatną nadzieją, że jednak może sąsiedzi na Białoruś przyjadą i coś kupią.

O jego otwartej postawie wobec unijnych sąsiadów ma jakoby świadczyć tryb bezwizowy dla obywateli Polski, Litwy i Łotwy, wprowadzony w kwietniu ubiegłego roku i przedłużony do końca tego roku. Do tej pory z tej możliwości skorzystało jednak niespełna 40 tysięcy Polaków. Najmniej ze wszystkich państw objętych tym ułatwieniem.

Trwają ciągłe spekulacje, czy Białoruś stanie się częścią Rosji, czy też zachowa, choćby pozorną, ale jednak niepodległość?

- 24 lutego ubiegłego roku nauczył nas, że trudno oceniać, co jest prawdopodobne, a co nie jest. Nikt nie wie, co może przyjść do głowy Putinowi. On ma tu głos decydujący. Niby nic nie wskazuje na chęć wchłonięcia Białorusi, ale przecież nie można też wykluczyć, że rosyjski dyktator ogłosi, że sukcesem „specjalnej operacji wojskowej” na Ukrainie jest... wchłonięcie Białorusi.

Taki scenariusz wydaje mi się jednak mało prawdopodobny. Bo patrząc logicznie, Rosja ma więcej korzyści z pozornej nawet niezależności Białorusi niż z uczynienia jej kolejnym regionem Rosji. Choćby po to, by Białoruś mogła wspierać Rosję na forum ONZ. Ponadto, nawet ze względów prestiżowych – obecnie spotkanie z Łukaszenką to spotkanie z głową obcego państwa, a nie z jakimś gubernatorem.

To jest ważne na rosyjskim „wewnętrznym rynku politycznym”. Obecnie możliwości takich spotkań międzypaństwowych Putin ma niewiele. Prócz tego podczas agresji na Ukrainę Białoruś stała się dla rosyjskiej armii takim bezpiecznym miejscem koncentracji, odpoczynku, szkolenia.

Tu zawsze może powstać następna wątpliwość: czy Białoruś aktywnie, ze swoimi siłami zbrojnymi, zaangażuje się w działania wojenne?

- Otwarcie kolejnego frontu antyukraińskiego nie jest związane z potencjalnym przystąpieniem Białorusi do wojny. Wszystko zależy od tego, ile jednostek armia rosyjska rozmieści na pograniczu Białorusi z Ukrainą. Na razie Białoruś wydaje się co najwyżej zapleczem szkoleniowym armii rosyjskiej.

Obecność Rosji na Białorusi jest o tyle bezpieczna, że Ukraińcy nie uderzają w cele znajdujące się na terenie Białorusi. Rosyjskie wojska na Białorusi to także związanie iluś tysięcy żołnierzy ukraińskich na tym kierunku.

Ponadto armia białoruska wydaje się zbyt słaba do samodzielnego wystąpienia przeciw Ukrainie. Choć nominalnie liczebność białoruskich sił zbrojnych przekracza 40 tysięcy, to pod względem gotowości do ewentualnej ofensywy jest nie więcej jak 20 tysięcy wyszkolonych i uzbrojonych żołnierzy.

Na dodatek ci żołnierze oraz cała kadra oficerska wcale nie palą się do walki i nie wiadomo, jak by się zachowali podczas walk.

Antypolskiej fobii tu nie będzie, ale Białoruś zmieni się dopiero wtedy, gdy zmieni się Rosja

Jednym z argumentów służących próbom antagonizowania Polaków i Białorusinów są rozgłaszane przez Łukaszenkę komunikaty, że Polska ma ambicje terytorialne wobec Grodna i innych terenów byłej II Rzeczypospolitej. Czy Białorusini wierzą w te brednie?

- Starają się w to wierzyć „wyznawcy” Łukaszenki. To około 30 proc. społeczeństwa. Trzeba jednak pamiętać, że społeczeństwo białoruskie nie jest imperialne ani zideologizowane. Nie widać więc jakiejś wielkie zaciętości w „dawaniu odporu polskim knowaniom”. Wydaje mi się, że jakieś 70 proc. społeczeństwa albo się będzie z tego śmiało, albo też podejdzie do tego absolutnie obojętnie. Nie sądzę więc, by Łukaszence udało się wytworzyć na Białorusi jakąś ogólnonarodową antypolską psychozę.

Kiedy jednak możemy się spodziewać jakichś zmian na Białorusi? Zmian idących w kierunku demokracji, wolnego rynku, dobrych stosunków z sąsiadami.

- Białoruś się zmieni wtedy, gdy zmieni się Rosja. Oby jak najszybciej. I nie ma tu znaczenia, czy zmiany w Rosji będą oznaczały tylko odejście Putina czy też ten wielki kraj się po prostu rozpadnie. Póki co władca Rosji trzyma tak samo twardą ręką Białoruś, jak i własne społeczeństwo.