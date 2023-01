Wojna na Ukrainie nie zbliżyła gospodarczo USA i Unii Europejskiej

Oczekiwania na zmianę polityki handlowej za administracji Bidena względem Unii Europejskiej były płonne. Amerykański prezydent nie rezygnuje z protekcjonizmu handlowego swojego poprzednika Donalda Trumpa - pisze Business Insider Polska.

Protekcjonizm ery Trumpa w amerykańskiej polityce handlowej ma się nadal dobrze w Ameryce.

Unia Europejska ostrzega USA przed kontynuowaniem działań protekcjonistycznych.

Nie ma powrotu do umowy handlowej UE-USA - TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji)

Choć Zachód konsoliduje się w zwalczaniu rosyjskiej agresji na Ukrainę, to Stany Zjednoczone i Unia Europejska właśnie wkraczają na drogę największego konfliktu handlowego od czasu prezydentury Donalda Trumpa - pisze Business Insider Polska.

Unia Europejska nie godzi się na amerykański protekcjonizm

Relacje handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Europą od dawna nie były tak złe. Przewodnicząca Komisji Europejskiej w szwajcarskim Davos wprost zapowiedziała, że UE może wystąpić na forum Światowej Organizacji Handlu nie tylko przeciwko Chinom, ale także USA - informuje Business Insider Polska.

Protekcjonizm znany z czasów Trumpa wcale nie zniknął. Ekipa Bidena też się do niego ucieka. Choć jest głównie wymierzony w Chiny, to Europa dostaje rykoszetem.

Nastroje w polityce handlowej zmieniają się w USA

— Nastrój w amerykańskiej polityce handlowej się zmienia, wraca protekcjonizm. Za prezydentury Trumpa dziwił on mniej, teraz nie tylko nie słabnie, ale jest coraz bardziej widoczny, nawet jeśli nie zawsze jest to intencją obecnej administracji – mówi dla Business Insider Polska Mateusz Piotrowski, ekspert PISM.

— Wykorzystamy wszystkie nasze narzędzia do walki z nieuczciwymi praktykami (…) i nie zawahamy się przed wszczęciem dochodzenia, jeśli uznamy, że takie dotacje zakłócają naszą obecność na innych rynkach – mówiła cytowana przez portal Bussines Insider Polska Ursula von der Leyen.

USA nie powrócą do status quo w swojej polityce handlowej wobec Europy

Realizowana przez administrację Donalda Trumpa polityka "America first" stała się symbolem oddalenia interesów handlowych USA i UE. Wprowadzenie jednostronnych ceł na europejską stal i aluminium, wypowiedzenie porozumienia klimatycznego czy fiasko partnerstwa handlowego w ramach umowy TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji) były dobitnymi przykładami chłodu, jaki wiał po obu stronach Atlantyku.

Jednak Biały Dom wysyła jasny sygnał – powrotu do status quo już nie ma. — Myślę, że nadszedł czas, abyśmy uznali, że naszym celem tak naprawdę nie powinna być próba powrotu do tego, jaki był świat, powiedzmy w 2019 r., ale wzięcie lekcji, bardzo ciężko zdobytych lekcji, bardzo bolesnych lekcji, których doświadczyliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat i skorzystać z okazji, aby zbudować coś, co jest inne i lepsze – mówiła w Szwajcarii cytowana w artykule Business Insider Polska Katherine Tai, przedstawicielka Stanów Zjednoczonych do spraw handlu

Biden faktycznie przyniósł zmiany – choć do TTIP powrotu już nie ma, to osiągnięte porozumienie w sprawie stali dowodziło poprawy relacji. Zwłaszcza że by je osiągnąć, urzędujący prezydent musiał się trochę nagimnastykować, by przełamać opór amerykańskiej branży stalowej.

