Wojna na Ukrainie pokazała, że świat jest podzielony mocniej, niż nam się wydawało

Dotychczasowy porządek świata chwieje się w posadach, co dobitnie pokazuje nastawienie społeczeństw kluczowych państw świata wobec trwającej od ponad roku wojny w Ukrainie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Po roku od inwazji Rosji think tank Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ECFR) opublikował wyniki badania opinii publicznej w kilku kluczowych państwach świata.

Dokument „Zjednoczony Zachód, oddzielony od reszty: Globalna opinia publiczna rok po rozpoczęciu wojny Rosji z Ukrainą” ujawnia głębokie podziały między społeczeństwami Zachodu i niezachodnich mocarstw regionalnych w kwestii oceny wojny w Ukrainie i działania zaangażowanych w nią stron.

Jeśli Europejczycy i Amerykanie w większości popierają pomoc Ukrainie - tak, by wygrała ona wojnę i odzyskała terytoria obecnie okupowane, dla społeczeństw niezachodnich najważniejsze jest rychłe zakończenie konfliktu - nawet za cenę znaczących ustępstw terytorialnych ze strony Kijowa. Narracja obrony wolności ich nie przekonuje.

Badanie opiera się na sondażach przeprowadzonych na reprezentacyjnych próbach w dziewięciu krajach UE (w tym w Polsce), a także w Chinach, Indiach, Turcji, Rosji, USA i Wielkiej Brytanii.

Pomoc Ukrainie w dobie wojny - niejednoznaczna pod różnymi szerokościami geograficznymi

Autorzy powstałego na podstawie sondażu raportu - Timothy Garton Ash, Ivan Krastev i Mark Leonard - podkreślili, że połączenie pomocy Ukrainie z obroną uniwersalnej i globalnej demokracji oraz reguł prawa międzynarodowego przemawia do społeczeństw zachodnich, ale nie przekonuje ludzi w innych częściach świata.

Respondenci w państwach niezachodnich uważają raczej, że Stany Zjednoczone i Europa wspierają Ukrainę z pobudek egoistycznych: w obronie zachodniej dominacji lub własnego bezpieczeństwa.

Odmienny jest też stosunek do Rosji. Jeśli na Zachodzie Rosja jest postrzegana jako „rywal” lub „przeciwnik”, to ankietowani w innych państwach widzą w kremlowskiej władzy „partnera”. Co więcej: aż 51 proc. respondentów w Indiach stwierdziło, że Rosja jest sojusznikiem Indii, który podziela ich interesy i wartości. Ta postawa jest znacznie częstsza na subkontynencie niż w Chinach (35 proc.) i Turcji (14 proc.).

Postrzeganie Rosji w Indiach w kategoriach sojusznika nie kłóci się jednocześnie z dość wyraźnym sentymentem proamerykańskim. Z raportu wynika zatem, że dla Indusów sojusznikami są zarówno Stany Zjednoczone, jak i Rosja. Jako sojusznika USA określiło prawie 47 proc. indyjskich respondentów...

Co ciekawe: to również w Indiach - mimo ich koncentracji na obronie własnej integralności terytorialnej - dominuje przekonanie, że konflikt między Rosją a Ukrainą musi zostać jak najszybciej zakończony, nawet jeśli oznacza to oddanie Rosji terytoriów ukraińskich. Zdanie takie wyraziło 54 proc. ankietowanych (to najwyższy odsetek spośród badanych społeczeństw).

Dwu- czy wielobiegunowy świat? Wizja przyszłości porządku świata mocno się różni

Ponadto autorzy zaznaczają, że społeczności w ankietowanych państwach w różnorodny sposób myślą o przyszłości porządku świata. Z raportu wyłaniają się trzy główne opinie.

Pierwsza z nich to perspektywa Zachodu. Przeważają tu głosy, że świat będzie dwubiegunowy, skupiony wokół dwóch centrów, czyli Stanów Zjednoczonych i Chin.

Inaczej świat postrzegają obywatele Chin, Rosji i Turcji, którzy są przekonani, że wkraczamy w świat wielobiegunowy, z wieloma ośrodkami oddziaływania. Od reszty znacznie odstają respondenci z Indii, którzy przewidują, że w przyszłości utrzyma się globalna dominacja Stanów Zjednoczonych.

Na podstawie raportu można też stwierdzić, że wyzwaniem dla Zachodu mogą być wschodzące mocarstwa, takie jak Indie i Turcja. Ich społeczeństwa postrzegają siebie jako niezależne, suwerenne narody w coraz bardziej podzielonym świecie. Wydaje się, że te państwa będą w przyszłości coraz bardziej asertywnie bronić własnych interesów.

Największa demokracja świata stawia na własne interesy

Raport powinien skłaniać do kilku wniosków. Postawa Indii może głęboko rozczarować państwa Zachodu, który poszukuje w Nowym Delhi jako największej demokracji świata sprzymierzeńca i sojusznika w obliczu wojny w Ukrainie i innych kryzysów.

Podobieństwo systemów władzy nie powoduje jednak zbieżności w postrzeganiu wyzwań, szans i zagrożeń. Warto przypomnieć, że Indie w ciągu ostatniego roku korzystały z obniżonych cen rosyjskich surowców, w tym przede wszystkim ropy naftowej. Rosja stała się jej największym dostawcą dla tego kraju.

Unia Europejska w ciągu ostatnich lat również stawia na szerszą i głębszą współpracę z Indiami - w związku z konfliktem na linii Waszyngton-Pekin. Dlatego między innymi latem 2022 r. Bruksela i New Delhi wznowiły negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu, wzmacniając strategiczne partnerstwo.

Ponadto obie strony negocjują równolegle kwestie ochrony inwestycji oraz umowę o użyciu oznaczeń geograficznych (idzie o szerszy dostęp do rynku partnera). Dla Indii szczególnie istotne są możliwości sprzedaży usług IT.

Otwarte pozostaje pytanie, czy dojdzie do zbliżenia mimo fundamentalnych różnic w percepcji zagrożeń dla bezpieczeństwa... Neutralna, a często odbierana jako prorosyjska polityka rządu Modiego cieszy się - jak widać - solidnym poparciem społecznym.

Polskie firmy potrzebują jasnej strategii w obliczu rozbieżnych interesów

W obecnej sytuacji ścierania się alternatywnych narracji w interesie Polski jest działanie na rzecz informowania opinii publicznej, szczególnie we "wschodzących mocarstwach", takich jak m.in. Indie czy Turcja, na temat wojny w Ukrainie. Jak przekonują autorzy raportu, lepiej skupić się przy tym na kwestiach ochrony suwerenności i integralności terytorialnej niż demokracji i wolności.

Poza działaniami informacyjnymi potrzebna jest jasna strategia dla polskich koncernów i dużych przedsiębiorstw dotycząca rozwoju relacji handlowych z państwami, które nie utożsamiają się z wartościami demokracji liberalnej i mają odmienną wizję wyzwań w kwestiach bezpieczeństwa.

Przykład Indii jest tu szczególnie druzgocący, pokazuje bowiem, że państwo demokratyczne nie musi podzielać zachodniej perspektywy. Ze względu na silny prorosyjski sentyment na subkontynencie na relację z Indiami trzeba spojrzeć w sposób kompleksowy, przeprowadzając ewaluację ryzyk inwestowania lub współpracy gospodarczej - w ramach infrastruktury krytycznej czy wrażliwej.

Raport opiera się na badaniu opinii publicznej dorosłych mieszkańców piętnastu państw, które zostało przeprowadzone w grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r. Łączna liczba respondentów wyniosła 19 765 osób w dziesięciu krajach europejskich (Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia i Hiszpania) oraz w pięciu krajach poza Europą (Chiny, Indie, Turcja, Rosja i Stany Zjednoczone).