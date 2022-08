Wojna na Ukrainie. Wstęp do III wojny światowej czy gra na przeczekanie?

- Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę może być postrzegana jako punkt wyjścia do III wojny światowej - uważa amerykański miliarder George Soros. - Ta wojna to gra na przeczekanie między Europą i Rosją - ocenił z kolei prezydent USA Joe Biden.

Zdaniem George'a Sorosa Chiny i Rosja stanowią dziś największe na świecie zagrożenie dla otwartego społeczeństwa. Nawet gdy w końcu ustaną walki na Ukrainie, sytuacja nie powróci do stanu wcześniejszego.

Im słabszy jest Władimir Putin, tym bardziej jest nieprzewidywalny - przestrzega amerykański miliarder.

Nie obawiam się rozłamów w zachodnim sojuszu co do postawy wobec Rosji, ale będzie to gra na przeczekanie między Europą i Rosją - ocenił prezydent USA Joe Biden przed czerwcowym szczytem w Madrycie.

To było jedno z najmocniejszych wystąpień odnoszących się do sytuacji na Ukrainie, wygłoszone na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w maju 2022 roku. Jego autorem był amerykański miliarder i inwestor George Soros, który w trakcie dorocznej uroczystej kolacji stwierdził, że najlepszym i być może jedynym sposobem na ocalenie cywilizacji jest pokonanie Władimira Putina tak szybko, jak to możliwe.

Inwazja rosyjska może być początkiem III wojny światowej

Dodał, że inne ważne kwestie dotyczące ludzkości, takie jak: pandemia, zmiany klimatyczne i unikanie wojny nuklearnej musiały zejść na plan dalszy.

- Dlatego mówię, że nasza cywilizacja może nie przetrwać. Rosja napadła zbrojnie na Ukrainę. To wstrząsnęło Europą do głębi. Unia Europejska została powołana, aby temu zapobiec, bowiem nawet gdy ustaną walki, do czego w końcu musi dojść, sytuacja nie wróci do status quo ante. Rzeczywiście inwazja rosyjska może okazać się początkiem III wojny światowej - ocenił George Soros.

- Represyjne reżimy rosną teraz w siłę, a społeczeństwa otwarte są atakowane. Dziś Chiny i Rosja stanowią największe zagrożenie dla otwartego społeczeństwa - komentował Soros.

Odnosząc się do działań wojennych prowadzonych przez wojska rosyjskie na Ukrainie miliarder ocenił, że rosyjski przywódca doszedł do wniosku, iż inwazja okazała się błędem i będzie zabiegał o rozejm, jednak rozejm jest nieosiągalny, ponieważ nie można mu ufać. - Im słabszy jest Putin tym bardziej nieprzewidywalny - powiedział Soros.

Nie ma obaw o rozłam w NATO

- Nie, nie obawiam się rozłamów w zachodnim sojuszu. Ale myślę, że w pewnym momencie będzie to pewnego rodzaju gra na przeczekanie - co będzie w stanie wytrzymać Rosja i co jest gotowa wytrzymać Europa. Myślę, że to będzie jedna z rzeczy, o której będziemy rozmawiać w Hiszpanii - powiedział z kolei prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, odnosząc się do szczytu NATO w Madrycie pod koniec czerwca.

Ile potrwa ta wojna? Zdaniem sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberg musimy się przygotować na lata. - Nie możemy przestać wspierać Ukraińców. Nawet jeśli koszty są wysokie, nie tylko te związane ze wsparciem militarnym, ale również te wynikające z rosnących cen energii i żywności. Ale: nie możemy tego porównywać z życiem wielu osób, ceną którą Ukraińcy muszą płacić każdego dnia - powiedział w połowie czerwca Stoltenberg w wywiadzie dla "Bild am Sonntag".

Dodał, że "jeśli Putin nauczy się z tej wojny, że może postępować tak, jak po wojnie z Gruzją w 2008 r. i po zajęciu Krymu w 2014 r. zapłacimy znacznie wyższą cenę".

Ocenił również, że Ukraińcy dzielnie bronią się w Donbasie, chociaż wojska rosyjskie są coraz bardziej brutalne. - Z bardziej nowoczesną bronią wzrasta prawdopodobieństwo, że Ukraińcy będą w stanie znów wyprzeć wojska Putina z Donbasu - uzupełnił.

Uniezależnić się od Rosji, ale nie wpaść w uzależnienie od Chin

Wojna na Ukrainie uzmysłowiła wszystkim ryzyko, jakie niesie za sobą uzależnienie się od reżimów autorytarnych, w tym przypadku Rosji, w dziedzinie nośników energii - mówił już przed samym szczytem NATO w Madrycie Jens Stoltenberg.

- Jesteśmy świadkami technologicznej rewolucji. Rewolucja w dziedzinie zielonej energii może też przynieść ogromne korzyści dla wojska. Dziś najlepsze samochody to samochody elektryczne. Wierzę, że w przyszłości najbardziej zaawansowane pojazdy bojowe i najbardziej odporne siły zbrojne będą niezależne od paliw kopalnych - ocenił sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Zwrócił też uwagę na fakt, że wojna na Ukrainie uświadomiła wszystkim niebezpieczeństwo zbytniej zależności od towarów sprowadzanych z reżimów autorytarnych.

- Sposób w jaki Rosja posługuje się energią - używa jej jako broni - pokazuje, że należy uniezależnić się od rosyjskiej ropy naftowej i gazu. Jednocześnie, nie możemy zamienić jednej zależności na drugą. Bardzo wiele nowych, zielonych technologii i metali ziem rzadkich potrzebnych do ich produkcji pochodzi z Chin. Musimy zdywersyfikować nasze źródła energii i naszych dostawców - postulował Norweg.

Zastrzegł jednocześnie, że NATO nie postrzega Chin jako przeciwnika, ale jest zaniepokojone coraz bliższymi więzami Pekinu z Moskwą od czasu inwazji Rosji na Ukrainę.