Wojna nie wyklucza polskich firm z inwestowania na Ukrainie

W rozmowie z redakcją WNP.PL Andrii Romanchuk, doradca w relacjach międzynarodowych Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, przedstawił główne wyzwania dla polskich i ukraińskich przedsiębiorców.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jakie są możliwości inwestycyjne w Ukrainie, biorąc pod uwagę obecną sytuację?

- W tej chwili ryzyko jest bardzo duże i mało kto jest zainteresowany inwestycjami. Ale trzeba sobie zdać sprawę, że Ukraina to dość duży kraj i obecnie większość działań wojennych jest prowadzona we wschodniej i południowej części kraju, więc w tej sytuacji biznes został relokowany do zachodniej części Ukrainy.

W związku z tym w zachodniej Ukrainie nastąpił pewien wzrost w przemyśle i budownictwie. Szybko rozwija się rynek nieruchomości budowlanych, w tym obiektów mieszkalnych, przemysłowych i przestrzeni biurowych.

Jak sobie radzą ukraińskie firmy, które ulokowały swoją działalność w Polsce?

- W dużej mierze zależy to od rodzaju firmy. My, jako Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce, a także ja, jako przedstawiciel kancelarii prawnej, otrzymujemy wiele pytań od firm, szczególnie z Charkowa, jak przenieść swoje moce produkcyjne do Polski, a nie jest to łatwe pytanie.

Jedna rzecz to maszyny – jest ich dużo, trzeba je zdemontować, a potem ponownie zamontować, poza tym trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, gotową lokalizację, żeby to wszystko umieścić.

Kolejną kwestią są pracownicy; jeśli mamy firmę produkcyjną zatrudniającą 900 czy 2000 pracowników, to trzeba wziąć pod uwagę nie tylko pracowników, ale i ich rodziny, a w takiej sytuacji ta liczba się może potrójnie lub poczwórnie zwiększać.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w branży informatycznej. Firmy z tego sektora co najmniej zakładają w Polsce działalność gospodarczą i rejestrują spółki, aby mieć możliwość rozliczania się z klientami. Łatwiej jest też przenieść się do Polski specjalistom informatycznym, chociaż też – ze względu na to, że w tej branży pracują głównie mężczyźni – istnieją ograniczenia w wyjeździe z Ukrainy osób podlegających poborowi wojskowemu w związku z wojną.