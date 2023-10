Wojna trwa, ale Ukraina ma szansę na cywilizacyjny skok

Nowoczesna infrastruktura, niskoemisyjna gospodarka, rola energetycznego hubu dla Europy. Odbudowa Ukrainy to dla zniszczonego kraju szansa na cywilizacyjny skok .

Podczas wojny w Ukrainie cierpią ludzie, infrastruktura. Ofiarą jest też środowisko naturalne. A skutki są odczuwalne nie tylko w Ukrainie i krajach sąsiednich.

Z odbudową Ukrainy, a przynajmniej jej infrastruktury, nie można czekać. Najważniejsze są przygotowania do zimy, ale już trzeba wykorzystywać nowe niskoemisyjne technologie, by odtworzona infrastruktura odpowiadała potrzebom globalnych wyzwań klimatycznych.

Tylko dzięki nowym technologiom i standardom prowadzenia inwestycji Ukraina ma szansę zrobić technologiczny skok i stać się po wojnie zielonym hubem.

O odbudowie Ukrainy wedle zasad Zielonego Ładu dyskutowali uczestnicy debaty "Nowa zielona Ukraina" podczas konferencji PRECOP 28 w Katowicach.

Skala zniszczeń wojennych na Ukrainie jest ogromna, a odbudowa zrujnowanego kraju będzie wyzwaniem wieloetapowym, wymagającym zaangażowania międzynarodowych środowisk i agend. Ofiarą wojny jest też środowisko.

- Wszyscy wiedzą, jakie ciężkie i nieodwracalne skutki dla środowiska powoduje wojskowa agresja Rosji, która trwa już 10 lat. Choć dla niektórych wojna oglądana w telewizji może wyglądać jak tragiczne reality show, tak czy inaczej globalne skutki wojskowej pełnoekranowej agresji już są odczuwalne w różnych częściach świata – podkreślał Wiaczesław Wojnarowśkyj, konsul generalny Ukrainy w Krakowie, podczas debaty „Nowa zielona Ukraina” w trakcie konferencji PRECOP 28 w Katowicach.

Wymieniał chociażby tragiczną sytuację delfinów przy brzegach Bułgarii czy Turcji, przerwanie zapory Kachowskiej Elektrowni Wodnej, zagrożenie terroryzmem nuklearnym ze strony Rosji, ryzyko ataku na fabrykę „Krymski Tytan” (największego producenta dwutlenku tytanu w Europie Wschodniej).

- Te skutki są odczuwalne nie tylko w basenie Morza Czarnego i w Ukrainie. Wkrótce wszystkie kontynenty zobaczą, co bezpośrednio niesie ze sobą tzw. ruski mir. Zagrożenia dla klimatu i środowiska nie dotyczą tylko mojego kraju – ostrzegał Wojnarowśkyj.

O zniszczeniu ekosystemów mówiła też Yuliia Helazhys, Head of the Climate Programs, UN Global Compact Ukraine. Jak dodała jednak, kryzys stanowi też szansę na odbudowę nowej zielonej Ukrainy. Ramy dla tej przemiany wyznacza Europejski Zielony Ład.

Pierwszy krok: doraźna odbudowa zniszczeń przed zbliżająca się zimą

Jak podkreślano podczas debaty, odbudowa Ukrainy musi być podzielona na dwa etapy. Z pierwszym, doraźnym - nie można czekać.

- Odbudowa powinna zacząć się natychmiast, nie czekając na koniec wojny. To odpowiedź na ataki zbrojne Rosji, na zniszczenie infrastruktury. Ale nie chodzi tylko o infrastrukturę, o drogi, szpitale, ale też o odbudowę normalnego życia, pracy, o perspektywy na przyszłość - stwierdził Andrey Ivanov, Senior Advisor to Executive Director UNGC, European Union Agency for Fundamental Rights.

Tym bardziej że zbliża się zima, dla Ukraińców kolejna już w warunkach wojny.

- Miejmy więc świadomość, że w tej chwili ślad węglowy nie jest największym bólem głowy Ukraińców i władz lokalnych, oni po prostu muszą ratować kraj, muszą przygotować swoje lokalne społeczności do kolejnej zimy w warunkach wojny. Teraz system energetyczny ukraiński jest już lepiej przygotowany do ataków rosyjskich, mają lepsze zarządzanie siecią, pojawiło się wiele urządzeń podtrzymujących moc, ale w tej perspektywie trzeba przetrwać zimę - mówił Dariusz Szymczycha, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. - Ukraina musi odbudowywać przede wszystkim w stopniu niezbędnym infrastrukturę energetyczną (w tym roku to jest 14 mld dol.), w drugiej kolejności trzeba odbudowywać infrastrukturę transportową (drogi, przepusty drogowe, mosty), by obrona państwa mogła funkcjonować.

Odbudowując Ukrainę, trzeba patrzeć perspektywicznie i postawić na zielone technologie

Podobnego zdania był Tim Lardner, dyrektor Multi-Country Office, UNOPS. Zaznaczył, by jednak od razu przy odbudowie infrastruktury i budynków zwracać uwagę na standardy.

- Na Ukrainie swoje przedstawicielstwa ma ONZ, są firmy, organizacje, dlatego już w czasie wojny trzeba czynić wysiłki, by rozpocząć proces odbudowy. To prawda, że Ukraińcy nie zaprzątają sobie głowy śladem węglowym, lecz tym, jak przetrwać zimę, ale z naszej perspektywy patrząc trzeba zmienić narracje. Mówić, że ta odbudowa będzie zmierzać w tym kierunku, by było lepsze budownictwo, by dając pomoc, myśleć bardziej perspektywicznie i odbudowywać zgodnie z globalnymi potrzebami klimatycznymi – mówił Lardner.

Lardner przypomniał też, że 60 proc emisji gazów cieplarnianych z Ukrainy wywodzi się z energetyki. - Można by to zmniejszyć. Odbudowując sektor energetyczny, nie wolno zapominać o tym, by był on bardziej odporny na ataki, ale i bardziej zielony – dodał.

Tym bardziej że przed Ukrainą otwiera się bardzo atrakcyjna wizja.

- Dziś gospodarka Ukrainy jest wysokoemisyjna. Oczywiście rząd musi wygrać wojnę, ale już myśli o odbudowie. Wizja jest bardzo atrakcyjna: Ukraina jako hub energetyczny dla Europy. Potencjał jest - to elektrownie nuklearne, potężne przestrzenie naświetlone i gdzie wieje, duży potencjał energetyki wodnej. Ukraina ma te aktywa, które może wykorzystać, by to była gospodarka zielona – wymieniał Tomasz Ochrymowicz, partner w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte CE, Future of Ukraine Global Lead.

Dodał, że w kontekście przyszłości Ukrainy mówi się też o odbudowie hutnictwa, hubie wodorowym dla Europy.

Potrzebne są też nowe standardy prowadzenia biznesów na Ukrainie

Problemem są olbrzymie koszty, co pociąga za sobą konieczność zaangażowania sektora prywatnego.

- Odbudowa Ukrainy będzie kosztować ponad 400 mld dolarów w ciągu 10 lat, a może być to znacznie więcej. Państwa tych pieniędzy nie mają. Sektor prywatny będzie musiał być mocno zmobilizowany i zaangażowany, ważne więc, by już teraz określić wymagania dla sektora prywatnego. Wraz ze zbliżaniem Ukrainy do członkostwa w UE będą też coraz większe wymogi dotyczące zielonej energii, by Ukraina mogła być motorem zielonej gospodarki Europy - kontynuował Ochrymowicz.

Standardy, o których mowa, nie dotyczą tylko nowych niskoemisyjnych technologii, ale także prowadzenia biznesów, inwestycji w ogóle.

- Odbudowa sektora energetycznego to nie tylko dostarczanie energii, ale oderwanie od oligarchicznego układu z Rosją. Chodzi o strukturę bezpieczeństwa Ukrainy. Bez tego odbudowa nie będzie miała perspektyw – mówi Andrey Ivanov.

Andrey Ivanov jest współautorem raportu „United Business for Ukraine – Sustainable Reconstruction”, będącego wspólną inicjatywą UN Global Compact Network Poland oraz United Nations Office for Project Services. W raporcie przedstawiono wyniki badania, którego celem było uzyskanie odpowiedzi na pytania o model i sposób planowania procesów odbudowy gospodarki Ukrainy przez przedsiębiorstwa działające na terenie Polski.

Jak wynika z raportu, te cele odbudowy widzi także biznes. Zdaniem ankietowanych przedsiębiorstw najważniejszym celem odbudowy jest pomoc ukraińskiemu społeczeństwu w powrocie do normalnego życia oraz walka z korupcją i dawnym stylem realizacji inwestycji.

- Przedsiębiorczość ukraińska nie zmieni się z dnia na dzień, potrzeba zbalansowanego podejścia do realiów, w jakich działają ukraińskie przedsiębiorstwa – przyznała Yuliia Helazhys. - Wielkie elektrownie nie działają w sposób zrównoważony, ale jest duża szansa - mamy zasoby naturalne, utalentowanych ludzi i mam nadzieje, że będziemy mogli przyciągać inwestycje na Ukrainę. Naszym celem jest powiązanie spółek ukraińskich ze spółkami międzynarodowymi na rzecz wspierania zielonej odbudowy i transformacji - mówiła.

A dobre przykłady odbudowy, z jednej strony dające ludziom nadzieję na normalność, a z drugiej idące w kierunku proekologicznym - już są. Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland, jako przykład odbudowanego już z myślą o transformacji energetycznej miasta podał ukraińską Buczę.

- Widać, że to miasto jest nawet ładniejsze niż przed wojną. Budynki, które zostały odremontowane, też ze sporym wsparciem społeczności międzynarodowej, robią wrażenie. Są ocieplone, mają nowe okna, wymienione dachy. Są lepsze z punktu widzenia efektywności energetycznej niż przed wybuchem wojny - opowiadał Wyszkowski. - Oni oddolnie sobie poradzili, to firmy ukraińskie, mieszkańcy sami się wzięli do pracy i bardzo transparentnie rozliczyli się i z pieniędzy, i z materiałów, które dostarczyliśmy – dodał.