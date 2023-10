Wojna w Izraelu wpłynie na polską gospodarkę

Jak zauważa w środę "Business Insider Polska", atak na Izrael może mieć też pośredni wpływ na polską gospodarkę. Polska wymiana handlowa z Tel Awiwem liczona jest w miliardach złotych. Na polskim rynku jest też sporo marek z izraelskim kapitałem.

Eksport do Izraela stanowi ułamek procenta polskiego eksportu. Jednak jeśli chodzi o import, to z Izraela sprowadzamy towary, które może być trudno zastąpić, jak silniki odrzutowe czy leki.

Poziom zaangażowania w Polsce izraelskiego kapitału należy szacować na kilka miliardów dolarów, a bardzo dużo pieniędzy wydają u nas izraelscy turyści.

Terrorystyczny atak Hamasu na Izrael, który miał miejsce w weekend, może wywołać lawinę różnego rodzaju skutków.

Przykładowo, w związku z napięciem wokół Strefy Gazy, rząd Izraela polecił zawiesić wydobycie gazu z położonych w pobliżu złóż Tamar, a mocno zagrożona pozostaje też m.in. produkcja nawozów. To może windować ceny tych produktów na światowych rynkach.

Sytuacja w regionie pozostaje dynamiczna ze wskazaniem na możliwość realizacji czarnych scenariuszy, nawet włączając to otwarty konflikt Izraela z Iranem.

W takim kontekście "Business Insider Polska" w środę sprawdza, w jakim stopniu może mieć to wpływ na polską gospodarkę.

Jak zauważa "BI", Polska w 2022 roku sprzedała Izraelowi towary za blisko 4 mld zł. To spora kwota, jednak stanowi ułamek procenta polskiego eksportu ogółem. Do Izraela wysyłamy przede wszystkim dwie kategorie produktów: żywność oraz maszyny.

Obywatele Izraela dużo u nas inwestują i często do nas przyjeżdżają

Jeszcze mniej z Izraela importujemy (towary za 1,5 mld zł w 2021 roku). Są to jednak dosyć trudne do zastąpienia produkty, bo wchodzą w to m.in. silniki turboodrzutowe oraz leki. Aviomarin, Hepatil, Flegamina czy Vibovit to leki, które większość Polaków kojarzy, a produkuje je izraelska Teva.

Dosyć znaczący jest poziom izraelskich inwestycji. Według danych Narodowego Banku Polskiego inwestorzy z Izraela w sumie mają ulokowane w Polsce 1 mld zł aktywów. Z kolei resort rozwoju wskazuje na zaangażowanie izraelskich inwestorów na poziomie pomiędzy 3 a 5 mld dol.

Z marek, który każdy Polak może kojarzyć z obecności w galeriach handlowych, można wymieć sieć drogerii i aptek Super-Pharm oraz Cinema City International.

Warto dodać, że nie bez znaczenia pozostaje też izraelski ruch turystyczny Do Polski. Z racji związków historycznych Polskę odwiedza bardzo dużo turystów z Izraela (szczególnie w stosunku do wielkości jego populacji), bo około 200 tysięcy osób rocznie (dane za 2022 rok), a zostawiają oni u nas stosunkowo jeszcze więcej pieniędzy. I tak według danych GUS-u w 2022 roku turyści z Izraela wydali w Polsce blisko 1 mld dol. (7 miejsce pod tym względem wśród wszystkich państw).