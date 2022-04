Wojna w Ukrainie może otworzyć nowe rynki dla polskich firm

Wojna na Ukrainie zamknęła polskim eksporterom wschodnie rynki. Przedsiębiorcy zostali zmuszeni do szukania nowych kierunków ekspansji. Ta reorientacja to także wyzwanie dla instytucji wspierających ekspansję zagraniczną polskich firm. - Nie chcemy oferować tylko produktów finansowych, chcemy oferować kompleksowe rozwiązania finansujące ekspansję zagraniczną i eksport polskich firm. W dalszym horyzoncie będzie to wsparcie już bezpośrednich inwestycji za granicą - mówi wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Nierada.

Wojna w Ukrainie sprawiła, że w kontekście ekspansji zagranicznej zaczyna się mówić o odleglejszych rynkach, w tym o Afryce i Bliskim Wschodzie.

Bank Gospodarstwa Krajowego w nowej strategii bardzo mocno podkreśla wagę ekspansji zagranicznej i współpracy międzynarodowej.

Jak zaznacza wiceprezes BGK, wspierając polskich przedsiębiorców, bank stawia na komplementarne działania, przede wszystkim w bliskiej współpracy, czy to z PAIH, czy z KUKE.

