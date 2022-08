Wojna w Ukrainie może przyspieszyć nadejście wieku Azji

Pandemia i wojna w Ukrainie przyczyniają się do spowolnienia gospodarczego i inflacji w państwach Zachodu. Nad Europą wisi widmo kryzysu energetycznego, a Berlin obawia się nie tylko recesji, ale również zimnych mieszkań i rosnących kosztów życia mogących zdestabilizować sytuację społeczną. Gorsza sytuacja gospodarek europejskich może oznaczać również malejące wpływy Europy w Azji... Czy wojna w Ukrainie i jej konsekwencje przyspieszą przesunięcie się światowego centrum gospodarczego z Atlantyku nad Pacyfik?

Niektórzy eksperci wskazują na malejące znaczenie państw UE, a co za tym idzie - marginalizację wpływów Europy na gospodarki, finanse i polityki azjatyckich państw.

Chiny od ponad dekady są centrum gospodarczym dla wielu regionów Azji, w tym południowo-wschodniej części kontynentu (ASEAN-u), która coraz bardziej rozbudowuje współpracę z Pekinem. Rośnie też kooperacja w obrębie tego regionu, a także współpraca handlowa z Japonią, Koreą Południową, Azją Południową i Centralną.

Unia Europejska musi nie tylko "wypracować" nowe rynki zbytu w obliczu sankcji i trudności we współpracy z Chinami, ale również przemyśleć konkurencyjność własnej gospodarki wobec kryzysu energetycznego.

W ostatnim komentarzu dla Nikkei Asia brytyjski ekonomista William Bratton, w latach 2014-2019 pracownik oddziału HSBC w Hongkongu, przewiduje stopniowe „pogrążanie się Europy ku nieistotności w Azji”. Zwiastuje malejące znaczenie państw UE, a co za tym idzie - marginalizację wpływów Europy na gospodarki, finanse i polityki azjatyckich państw.

Na poparcie swojej tezy William Bratton podaje sporo argumentów, w tym między innymi niefrasobliwą politykę zagraniczną Francji i Wielkiej Brytanii (ostatecznie premier Emmanuel Macron i Boris Johnson mieli być przede wszystkim zainteresowani sprawami wewnętrznymi), a także wzrost znaczenia Państwa Środka na kontynencie azjatyckim.

Wedle prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przytoczonych przez Brattona, chińska gospodarka ma szansę wyprzedzić w 2023 r. gospodarkę Unii Europejskiej.

Z drugiej jednak strony nie należy zapominać, że Chiny borykają się z poważnymi wewnętrznymi problemami. Po pierwsze: to kryzys na rynku nieruchomości, który może zachwiać stabilnością sektora finansowego. Po drugie: sytuację mogą znacznie pogorszyć ponowne epidemie COVID-19 i liczne lockdowny hamujące wzrost Chin i zaburzające funkcjonowanie łańcuchów dostaw.

Podobnie z perspektywy ostatniej dekady rośnie kooperacja w obrębie tego regionu, a także współpraca handlowa z Japonią, Koreą Południową, Azją Południową i Centralną.

Pytaniem, którym żyją obecne gospodarki Europy Zachodniej, jest to, czy wobec kryzysu energetycznego europejskim firmom uda się utrzymać konkurencyjność wobec azjatyckiej produkcji.

Przeniesienie produkcji do Azji

Przed kryzysem energetycznym i związanymi z tym zmniejszeniem produktywności przedsiębiorstw i fabryk od tygodni ostrzegają niemieckie media. Die Zeit z 28 lipca br. podaje przykład przedsiębiorstwa Baden Board ze Schwarzwaldu, producenta kartonów, który planuje przenieść zakłady do Bangladeszu, gdzie produkcja odbywać się będzie z wykorzystaniem taniego rosyjskiego gazu.

Dostęp do taniej energii może się okazać czynnikiem decydującym przy decyzjach o przenosinach produkcji na inny kontynent. Dla odmiany: np. koncern BASF z siedzibą w Ludwigshafen publicznie nie rozważa przenosin, lecz ceny gazu mogą zaważyć na wysokich cenach produktów chemicznych, które na globalnym rynku będą musiały konkurować z innymi miejscami produkcji. Niektóre przedsiębiorstwa ograniczają wytwarzanie, inne straszą przed możliwymi zwolnieniami.

Produktywność czy redystrybucja

Jedną z przyczyn malejącego wpływu Europy oprócz kryzysu energetycznego i wojny w Ukrainie, upatrywać można w koncentracji na redystrybucji bogactwa, a nie na wzroście produktywności.

W wielu państwach Azji Południowo-Wschodniej ciężar dyskusji przeniesiony jest na to, jak rozwijać gospodarkę, aby przynosiła zyski i była konkurencyjna, co nie oznacza, że nie ma dyskusji na temat państwa opiekuńczego...

Sprawiedliwość społeczna i sprawiedliwa dystrybucja dóbr, a także tzw. państwo opiekuńcze pozostają filarami świata europejskiego - trudno się również nie zgodzić, że słusznymi. W starciu jednak między produktywnością a coraz bardziej posuniętym państwem opiekuńczym, szczególnie dzisiaj w obliczu kryzysu energetycznego, może się okazać, że Europa będzie kontynentem przegranym.

Inwestowanie w redystrybucję bogactwa i programy społeczne, a nie w rozwój edukacji czy technologii, może uderzyć rykoszetem w gospodarki unijne w perspektywie następnych kilku czy kilkunastu lat.

Już dziś Unia Europejska pod względem produkcji technologicznej jest zacofana w stosunku do prężnie działających azjatyckich i amerykańskich gigantów technologicznych. W 2021 r. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ostrzegła, że ​​UE nadal pozostaje w tyle za Chinami i USA, jeśli chodzi o inwestycje w kluczowe technologie, jak sztuczna inteligencja i obliczenia kwantowe.

Unijna strategia

Wyzwaniem w kształtowaniu relacji z partnerami z Azji są różnice kulturowe i systemy wartości przekładające się na to, że część państw azjatyckich sprzeciwia się nakładaniu sankcji na Rosję.

Analitycy i politycy z państw azjatyckich, w tym na przykład Indonezja czy Malezja, odwołują się do tzw. wartości azjatyckich - i nie chcą się mieszać w wojnę na Ukrainie, korzystają za to na lukratywnych kontraktach z Rosją (np. Indie), a co za tym idzie, pomnażają konkurencyjność własnych gospodarek. Na marginesie: warto zaznaczyć, że jeszcze w 2012 r. Jonathan Holslag na łamach Politics podkreślał, że wpływy Europy w Azji nieuchronnie się kurczą wobec rosnącego oddziaływania państw takich jak Chiny i Indie.

Kolejnym wyzwaniem w polityce wewnętrznej Unii Europejskiej są trudności w zbudowaniu jednej efektywnej strategii politycznej i gospodarczej wobec Azji.

Mimo powstających strategii UE, ciągle żywa jest konkurencja między poszczególnymi państwami członkowskimi, a także asymetria wiedzy o Azji wśród państw Europy przekładająca się na kontakty handlowe i praktyczny dostęp do rynków.

Dla przykładu: Niemcy posiadają bogatą sieć fundacji politycznych i think tanków działających w Azji. I tak chadecki Konrad Adenauer Stiftung funkcjonuje nie tylko w Chinach, Japonii, Korei i Kazachstanie, ale nawet w Kambodży.

Polska, należąca do piątki największych gospodarek w Europie, nie posiada własnej flagowej instytucji zajmującej się badaniami na kontynencie azjatyckim... Jeśli czeka nas wiek Azji, to Polska może nie być nań odpowiednio przygotowana.

Jakie wnioski dla Polski?

Trudna sytuacja gospodarcza Niemiec, wiążąca się z rosnącymi cenami surowców energetycznych, a także problemami natury etycznej w handlu z Chinami (polskie przedsiębiorstwa sprzedają komponenty dla niemieckiej branży motoryzacyjnej), może się odbić rykoszetem na naszej gospodarce.

Ze względu na rozczarowanie na odcinku polityki wschodniej, Berlin z większą dozą ostrożności podchodzi nie tylko do Rosji, ale również do współpracy z Chinami, co uzasadniają również kwestie bezpieczeństwa i relacje transatlantyckie. Na łamach niemieckich gazet, w tym Spiegla, pojawiło się wiele artykułów, podważających słuszność dotychczasowej polityki wobec Chin, w tym inwestycji Volkswagena w Xinjiangu.

Niemcy - i szerzej Unia Europejska - muszą nie tylko "wypracować" nowe rynki zbytu w obliczu sankcji i trudności we współpracy z Chinami, ale również przemyśleć konkurencyjność własnej gospodarki wobec kryzysu energetycznego.

