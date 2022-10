Wojna w Ukrainie odbiła się na wyniku wyborów na Łotwie

Wyniki wyborów na Łotwie gwarantują utrzymanie dotychczasowej linii politycznej władz. Jednocześnie mówią o dezorientacji licznego na Łotwie elektoratu rosyjskojęzycznego.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Wybory na Łotwie wygrał urzędujący premier. Klęskę ponosi największa do tej pory partia - „Zgoda”. Zbyt kojarzyła się ona mieszkańcom Łotwy z Rosją...

Umiarkowana „Zgoda” w parlamencie zostaje zastąpiona przez „Stabilność”. To partia jednoznacznie odwołująca się do elektoratu rosyjskojęzycznego na Łotwie. To jest do 30 proc. wyborców.

Wyniki wyborów na Łotwie gwarantują dotychczasowy kurs kraju, a zarazem widać, że rosyjskojęzyczni obywatele słabo się asymilują w społeczności kraju.

Wybory na Łotwie wygrała centroprawicowa partia dotychczasowego premiera Krisjanisa Karinsa „Nowa Jedność”. Najwięcej mandatów w 100-osobowym parlamencie uzyskały ugrupowania centrowe.

To powoduje, że najprawdopodobniej nadal premierem będzie Karins.

Największą niespodzianką była klęska - uważanej za prorosyjską - „Zgody”. Ugrupowanie nie zebrało 5 proc. głosów i nie weszło do parlamentu. A trzeba pamiętać, że partia ta wygrywała zdecydowanie poprzednie wybory, choć jednocześnie była w opozycji.

Teraz na miejsce „Zgody” weszła do parlamentu, również kojarzona z elektoratem rosyjskim, „Stabilność”. Przypomnijmy, Łotwa to kraj NATO (stacjonuje tam między innymi polski kontyngent wojskowy), graniczący z Rosją.

Wyniki wyborów gwarantują utrzymanie dotychczasowej linii politycznej władz. Jednocześnie wybory mówią o dezorientacji licznego na Łotwie elektoratu rosyjskojęzycznego.

To, że „Zgoda” (do niedawna największe ugrupowanie polityczne Łotwy) nie dostała się do parlamentu, kładzie się na karb wojny na Ukrainie. Ten fakt bowiem mocno podzielił mieszkających na Łotwie Rosjan.

Na niekorzyść „Zgody” wpłynął fakt, że partia ta jednoznacznie opowiedziała się po stronie ukraińskiej. Na dodatek charyzmatyczny przywódca ugrupowania Nil Uszakow jest teraz daleko od spraw krajowych, będąc deputowanym w Brukseli.

Wedle łotewskich mediów deputowani tej partii zbyt często także zachowywali się bardzo asekuracyjnie podczas głosowań. A to nagle „zatrzasnęli się w toalecie”, a to w ogóle się wstrzymywali od głosu. I to w głosowaniach, które dotykały mniejszości rosyjskiej.

Klęska, jakim jest nieprzejście progu 5 proc. przez partię, od kilkunastu lat uważaną za największą na Łotwie, wydaje się niepojęta. Warto się nad tym zastanowić choćby z tego względu, że Rosjanie to ciągle około 30 proc. mieszkańców Łotwy. Często są to ludzie podzielający poglądy promoskiewskie.

Można to jednak podsumować krótko: Łotysze zbyt często „Zgodę” uważali za partię rosyjską, a miejscowi Rosjanie traktowali ugrupowanie jako zdrajców sprawy rosyjskiej.

Populizm „Stabilności” okazał się w praktyce gwarancją jej sukcesu

Wynik preferowanej przez elektorat rosyjskojęzyczny partii „Stabilitatei” („Stabilność”) wykazuje, że wśród rosyjskojęzycznych mieszkańców Łotwy duże znaczenie ma populizm. Partia ta absolutnie nie zabierała głosu w kwestii wojny na Ukrainie. Co najwyżej słychać było ogólne hasła, typu: „jesteśmy przeciwko wojnie”. Sprawę sankcji Europy wobec Rosji podnoszono zaś tylko w kontekście tego, że szkodzą one gospodarce łotewskiej.

Bardzo znaczącym argumentem okazało się także pokazanie w tym ugrupowaniu zupełnie nowych, „nie zgranych” twarzy. Lider partii „Stabilność” Aleksey Roslikov to były działacz samorządowy z ramienia „Zgody”. Został z partii usunięty ponad dwa lata temu, za niechęć do realizacji linii „Zgody” w samorządzie ryskim. Pod tym ogólnym stwierdzeniem znajduje się głosowanie wbrew zaleceniom partyjnym (choć przez wielu był wtedy uważany za bliskiego sojusznika szefa partii Nila Ushakovsa). Był także szefem związku zawodowego policjantów. Nikt jednak nie wie, jak będzie się zachowywało jego otoczenie. A przecież wprowadził do parlamentu aż 11 deputowanych.

Sama „Stabilność” powstała dwa lata przed wyborami. Cały czas traktowano ugrupowanie jako niszowe. Jej kampania odbywała się przede wszystkim w internecie - tak, by jak najmniej ta promocja kosztowała.

Roslikow w czasie kampanii wyborczej starał się nagrywać dużo krótkich filmików do sieci społecznościowych. Mówił tam głównie o inflacji na Łotwie oraz o innych kwestiach związanych z życiem Rosjan na Łotwie.

Jednocześnie starał się nie krytykować decyzji Putina o agresji na Ukrainę. Co najwyżej sugerował, że zaangażowanie Łotwy w sprawy ukraińskie to bardzo duże koszty. Przy okazji występował zdecydowanie przeciw obowiązkowej służbie wojskowej.

Szeroko natomiast rozwijał tematy związane z ograniczeniami oświaty rosyjskojęzycznej na Łotwie, likwidacją pomników żołnierzy sowieckich. Jest także zdecydowanym eurosceptykiem. Twierdził, że dzięki Unii na Łotwie jest drogi gaz i wielka inflacja.

Nie przedstawił jednak żadnej idei, jak inflację zdusić oraz zmniejszyć ceny gazu. Ponadto przedstawiał się jako walczący „antyszczepionkowiec”. Przy czym cała partyjna akcja promocyjna odbywała się praktycznie tylko i wyłącznie w kierunku miejscowych Rosjan. Krytykował tak partie łotewskie, jak i „Zgodę” oraz inne małe partie rosyjskie, które oceniał jako „niby” opozycyjne.

Poważny zarzut. Czy wybory parlamentarne na Łotwie mogły być sfałszowane?

Jednocześnie Roslikow jednoznacznie twierdził, że jeśli jego ugrupowanie dostanie mniej głosów, niźli to mówią sondaże, to oskarży komisje wyborcze o fałszerstwa. Mobilizacja wyborców tego ugrupowania to było także tworzenie specjalnych grup mających za zadanie „kontrolowanie prawidłowości” wyborów. Po podliczeniu głosów okazało się, że jego ugrupowanie dostało tyle głosów, ile wcześniej przewidywały sondaże.

Taki jednak rezultat wyborów doprowadzi do tego, że partie łotewskie jeszcze bardziej zewrą szyki i na załatwianie jakichkolwiek spraw miejscowych Rosjan nie ma co liczyć.

Podobne opinie wygłasza także jeden z tych, którzy stracili mandat parlamentarny, Nikolaj Kabanovs, członek „Zgody”, a zarazem znany tutejszy komentator polityczny.

– Partia „Stabilność” to są populistyczni eurosceptycy, ale przecież takich jest sporo w całej Europie – mówi Kabanovs. – Nie można tego ugrupowania nazywać formacją proputinowską. A „Zgodę” teraz czeka duża robota nad odzyskaniem politycznych wpływów. Nasza partia nadal ma przedstawicieli w parlamencie europejskim i przede wszystkim w samorządzie stołecznym. A Ryga to przecież nieomalże połowa mieszkańców całej Łotwy. Ponadto „Zgoda” rządzi w drugim co do wielkości mieście – Dyneburgu – oraz w samorządzie Rzeżycy (Rezekne). Partia też zachowuje finansowanie centralne w wysokości 195 000 euro rocznie. Wierzę więc, że nasze cele programowe nadal będziemy mogli realizować i przede wszystkim promować je wśród naszych wyborców.

Rosyjski elektorat podczas wyborów na Łotwie okazał się bardzo rozdrobniony

Jak zauważył Kabanovs, rosyjski elektorat okazał się bardzo rozdrobniony. „Zgoda” wiele lat stawiała na sprawy socjalne, prawa mniejszości – w tym Rosjan. Jednocześnie partia ta unikała tematów aktualnych, takich jak choćby prawa osób LGBT czy stosunek do Rosji.

Głównym hasłem w kontaktach z Rosją miał być, wedle „Zgody”, pragmatyzm i interes ekonomiczny. Pomijano jakiekolwiek kontrowersyjne tematy, jak choćby ograniczanie języka rosyjskiego na każdym etapie życia społecznego Łotwy i w oświacie. Starannie unikano także jednoznacznych ocen choćby drugiej wojny światowej.

Takie balansowanie dość długo wyborcom tego ugrupowania wystarczało. Mieścili się pod tym (politycznym) parasolem tak Rosjanie o poglądach proeuropejskich, jak i ci zorientowani na Moskwę.

Po 24 lutego i agresji Rosji na Ukrainę partia jednoznacznie opowiedziała się przeciw polityce Putina. To jednak odepchnęło od partii dużą część elektoratu rosyjskojęzycznego, który uznał, że „Zgoda” wchodzi w milczącą koalicję z partiami łotewskimi. Łotysze zaś nie chcieli głosować na to ugrupowanie, mimo głoszenia przez tę partię haseł zbliżonych do lewicy.

Teraz przed tym ugrupowaniem dwie drogi: albo stanie się partią starającą się reprezentować interesy proeuropejskich Rosjan, albo w ogóle zejdzie na pozycje socjaldemokratyczne bez jakichkolwiek konotacji narodowych. Może też ta partia zniknąć w ogóle ze sceny politycznej, jeśli tylko straci na rzecz ugrupowań parlamentarnych swoich najbardziej znanych działaczy.

Na listach wyborczych partii uznawanych za rosyjskie byli także kandydaci-Łotysze. Rezultaty wyborcze wykazały jednoznacznie, że wyborcy z tych ugrupowań preferowali jednak nazwiska rosyjskie.

Dla przeciwwagi: choć populistyczna partia łotewska „Każdemu i każdej” wstawiła na swoje listy także nazwiska rosyjskie, to ludzie oddający swoje głosy na to ugrupowanie preferowali nazwiska czysto łotewskie. Wynik osiągnęli jednak mierny - 3,67 proc. Dla przypomnienia: ta formacja polityczna wywodziła się z drugiej siły poprzedniego parlamentu „Do kogo należy kraj”.

Za "łotewski PiS" uważa się natomiast partię milionera, byłego premiera Ainarsa Shlesersa. Głosi ona poglądy chrześcijańskie, ale zarazem jest zwolennikiem liberalizmu w gospodarce. Oficjalnym hasłem ugrupowania jest też sprzeciw przeciw szczepieniom na COVID-19. Ten ostatni argument pozwolił przeciągnąć Shlesersovi sporo rosyjskojęzycznych wyborców „Zgody”, którzy nie chcieli oddać swojego głosu na „Stabilność”. W parlamencie znaleźli się też „Progresywiści”. Dostali 6,16 proc. głosów, co przełożyło się na 10 mandatów. To partia o charakterze zdecydowanie antyrosyjskim, pozostająca we władzach samorządowych Rygi w koalicji z nacjonalistami.

Łotwą nadal będzie rządzić partia obecnego premiera, który pozostanie na stanowisku

Zapowiada się, że koalicję rządzącą będzie tworzyć „Nowa Jedność” obecnego premiera. W sumie powinni zebrać 54 mandaty na 100 parlamentarzystów. Premier też raczej się nie zmieni. Tym bardziej, że nadchodzą ciężkie czasy w gospodarce, więc brak chętnego do konkurowania z obecnym szefem rządu.

Z Rygi: Krzysztof Szczepanik

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.