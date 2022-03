Wojna w Ukrainie zmieni relacje z Bliskim Wschodem. Polskie firmy muszą to wykorzystać

Cały świat chce robić biznes na Bliskim Wschodzie i handlować z krajami Zatoki. Dla polskich firm to wciąż egzotyczne rynki. Wojna za wschodnią granicą naszego państwa powinna przyspieszyć jednak reorientację polskiego biznesu. O specyfice arabskich rynków, szansach, wyzwaniach i zagrożeniach opowiada WNP.PL polski dyplomata Adam Kułach, który w krajach Zatoki Perskiej (zwanej też Arabską) pracował wiele lat. - To, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wojna, sankcje i wszelkie z tego wynikające ograniczenia i konsekwencje, wpłyną na relacje z Bliskim Wschodem - mówi.

Polskie firmy odkrywają Bliski Wschód

Jak podbić rynki państw Zatoki?

Kraje Zatoki - jeden rynek, różna specyfika

Wszystkie grzechy polskiej dyplomacji

- Sporo zmieniło się w tym względzie w ostatnich latach. W czasie, gdy pełniłem służbę dyplomatyczną w krajach Bliskiego Wschodu, skupialiśmy się na elementarnym zachęcaniu polskiego biznesu do odkrywania tamtych rynków, pokazywaniu możliwości i ogromnego potencjału regionu.Dziś mamy już zupełnie inną sytuację. W krajach Zatoki obecnych jest wielu polskich przedsiębiorców z różnych branż, którzy całkiem dobrze sobie tam radzą.- Przykładów można wymieniać wiele... W Emiratach są obecne polskie innowacje - i to w bardzo przyszłościowych dziedzinach, takich jak technologie wodorowe, kosmiczne. Spotkać tam (a także w Arabii Saudyjskiej i pozostałych państwach regionu) można również polskich genetyków, lekarzy, architektów, weterynarzy i światowej klasy specjalistów w wielu dziedzinach.Z branż, o których nie należy zapominać, bo od zawsze były promowaną polską specjalnością, obecny tam jest cały przemysł meblowy oraz szeroko rozumiane projektowanie i wyposażenie wnętrz. Możliwości rozwoju w tych kierunkach są dziś w krajach Zatoki olbrzymie - dzięki realizowanym tam ambitnym programom rozwojowym i inwestycyjnym. Do tego dochodzi ochrona środowiska, cyberbezpieczeństwo, innowacyjne technologie budowlane (w tym modułowe), rozwiązania z zakresu energooszczędności, oferta firm działających na szeroko pojętym rynku medycznym i biotechnologicznym.Polska stara się również konsekwentnie o obecność na tamtejszym niezwykle lukratywnym rynku obronnym i bezpieczeństwa.Czytaj także: Polska musi, Saudowie chcą Co równie ważne: tamtejsi konsumenci zaczęli się już przyzwyczajać do polskich towarów na półkach sklepów. Są to głównie artykuły spożywcze, ale także suplementy diety i oczywiście kosmetyki.Pojawiają się także polskie firmy, które nie ograniczają się tylko do eksportu swoich towarów, ale startują w ogłaszanych przez lokalne władze przetargach, budując swoją pozycję i obecność na tamtejszych rynkach w szerszym zakresie.Trzeba jednak pamiętać, że podbój tych rynków nie jest prosty i wymaga nie tylko nakładów, ale przede wszystkim solidnego przygotowania.- Fakt, rynki te nie są łatwe, ale nie bez powodu niemal cały świat zabiega, by tam być. Zabiegają o to państwa europejskie, Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, ale też Ameryka Południowa, cały Daleki Wschód, a nawet Afryka…Taka konkurencja niewątpliwie dodatkowo utrudnia wejście na te rynki, bo debiutujące tam firmy muszą się często mierzyć z działającymi już od ponad 50 lat na bliskowschodnich rynkach koncernami zachodnimi i globalnymi.- Najważniejsze jest elementarne rozpoznanie rynku. Poza dostępnymi danymi, informacjami i opracowaniami, bez osobistej wizyty, która pozwoli zbudować wiedzę o warunkach tam panujących czy konkurencji, się nie obędzie.Równie ważną kwestią w krajach arabskich, z czego często zachodni przedsiębiorcy sobie nie zdają sprawy, pozostaje budowanie relacji i zaufania w biznesie. Utrzymywanie osobistych kontaktów, podmiotowe traktowanie partnerów i zrozumienie dla ich podejścia do biznesu jest tam niezbędne.Warto też zdawać sobie sprawę, że naszymi partnerami biznesowymi nie zawsze będą obywatele tamtych państw. O ile najczęściej to oni są właścicielami czy udziałowcami firm, o tyle codzienną działalnością handlową, komercyjną, utrzymywaniem kontaktów z klientami bardzo często zajmują się wynajęci pracownicy z różnych państw – Arabowie, ale też Hindusi, Pakistańczycy, Filipińczycy czy obywatele państw zachodnich. Dlatego tak ważne jest odpowiednie rozpoznanie, by dostosować się do nich.- Istnieje wiele instytucji, zarówno działających w sektorze prywatnym, jak i rządowych czy samorządowych, które służą pomocą w poszukiwaniu lokalnych partnerów biznesowych, potencjalnie zainteresowanych naszymi produktami albo towarami. Bardzo ważne – i to nie tylko na bliskowschodnich rynkach – żeby nie działać w ciemno, nie nawiązywać przypadkowej współpracy. Partnerów zawsze trzeba sprawdzać.W krajach Zatoki warto rozważyć też nie tylko wejście na dany rynek poprzez eksport towarów i produktów, ale otwarcie na miejscu lokalnego oddziału swojej firmy. Tego typu przedsięwzięcia zyskują bardzo dużą przychylność miejscowych władz i mogą nie tylko ułatwić wejście na konkretny rynek, ale skuteczniejsze, bardziej wielowątkowe i trwalsze usadowienie się na nim.Czytaj także: Arabia Saudyjska wydaje miliardy. Czy polskie firmy wykorzystają szansę? Przykładem może być Arabia Saudyjska, której władze postawiły na wielowymiarową "saudyzację" poprzez promowanie lokalnej produkcji i tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy dla Saudyjczyków. Wszystko, co może być tam wyprodukowane czy współprodukowane w kooperacji z lokalnymi partnerami, jest promowane i ma szanse na dodatkowe formy finansowania oraz wsparcie, co przekłada się na atrakcyjne warunki inwestowania.Co więcej: Saudyjczycy coraz wyraźniej stawiają wręcz zagranicznym inwestorom - jako warunek współpracy, w kontekście obecności na wielu rynkach Zatoki - wymóg lokalizacji regionalnego przedstawicielstwa na terenie Arabii Saudyjskiej.- Nie jest aż tak źle. Warunki prawne w Arabii Saudyjskiej znacznie zmieniły się w ostatnim czasie. Bardzo łatwo obecnie można zostać tam inwestorem. Drastycznie obniżono koszty uzyskania licencji, uproszczono procedurę. Licencję można uzyskać teraz na stronie Ministerstwa Inwestycji Arabii Saudyjskiej - wszystko online.Ogólnie dostęp do krajów Zatoki stał się znacznie łatwiejszy. W czasach, gdy byłem ambasadorem w Arabii Saudyjskiej, nawet członkowie rodzin rezydujących i pracujących tam osób nie mogli ich swobodnie odwiedzać.Teraz, od 2019 r. uzyskanie saudyjskiej wizy na rok zajmuje dosłownie 5 minut i wszystkie formalności odbywają się online. Procedury graniczne zostały również uproszczone. Takie samo znaczenie miało wprowadzenie ruchu bezwizowego między Unią Europejską a ZEA.Obecnie kraje Zatoki robią bardzo dużo, żeby przyciągnąć do siebie turystów, którzy przecież mogą zostać później również inwestorami. Swoją rolę odgrywają tu także katarskie i emirackie linie lotnicze, które są prawdziwymi ambasadorami tych państw.Dodatkowym niezwykle ważnym atutem tych rynków jest wiarygodność partnerów. Problemy z płatnościami czy nierzetelnymi kontrahentami są tam niezwykle rzadkie.Znów to podkreślę – nie jest przypadkiem, że cały świat chce robić biznes na Bliskim Wschodzie i handlować z krajami Zatoki.- Przede wszystkim trzeba mierzyć siły na zamiary... Pamiętając o konieczności nawiązywania bezpośrednich kontaktów gospodarczych, które dopiero mogą zaowocować upragnionym kontraktem czy umową, trzeba liczyć się z określonymi nakładami na budowanie tych relacji. Najpierw należy zainwestować określone środki w wyjazdy, spotkania z klientami, przygotowanie przetargu czy oferty, a zwrot z inwestycji może nastąpić dopiero po czasie.Dodatkowo nie można ulec pokutującemu jeszcze tu i ówdzie przekonaniu, że w bogatych krajach Zatoki można pozwolić sobie na wyższe marże niż gdzie indziej. Mogę zapewnić, że biznesmeni z państw Zatoki potrafią bardzo dobrze liczyć pieniądze i każda próba przesadzenia z ceną zakończy wysiłki w celu nawiązania relacji na starcie.- Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie współpracują w ramach GCC (z ang. - Gulf Cooperation Council - Rada Współpracy Państw Zatoki), integrują się, tworzą unię celną, ale trzeba pamiętać, że ta integracja daleka jest jeszcze od unijnego poziomu. Nie jest to w pełni zintegrowany rynek, w dodatku każde z tych państw ma swą specyfikę.Jednak naprawdę każde z nich zasługuje na zainteresowanie pod kątem ekspansji i poszukiwania nowych rynków. Każde ma swoje ambicje, własny ciekawy model gospodarczy i koncentruje się na określonych specjalnościach.W przypadku Bahrajnu na przykład przez długi czas była to szeroko rozumiana bankowość, w tym technologie. Od pewnego czasu są to także rozwiązania związane z inteligentnymi budynkami czy IT w administracji publicznej (e-government). Należy pamiętać, że Bahrajn jest też państwem, z którego można śmiało prowadzić działalność na terenie Arabii Saudyjskiej, co wynika ze szczególnych relacji, które łączą oba te państwa.Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar są z kolei graczami o ambicjach ponadregionalnych, którzy - poza bezpośrednią współpracą - chcą pełnić funkcję hubu łączącego Bliski Wschód i Azję z Europą, Amerykami, Antypodami oraz Afryką. Stąd tworzenie bardzo korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, budowanie infrastruktury portowej. Podobny kierunek obrała zresztą również w ramach swojej Wizji 2030 Arabia Saudyjska.Dodatkowo kraje te, dywersyfikując źródła przychodów i uniezależniając swoje budżety od wpływów z węglowodorów, prowadzą ambitną politykę inwestycyjną poprzez państwowe fundusze majątkowe. Inwestują one miliardy dolarów w najróżniejsze przedsięwzięcia: od technologicznych spółek - takich jak w przypadku działającego od stosunkowo niedawna saudyjski Public Investment Fund – Uber czy Twitter - aż po słynne, europejskie kluby sportowe. Plany są takie, że za kilka lat wartość tych saudyjskich inwestycji ma przekroczyć trylion dolarów.Kolejnym państwem z Zatoki, o którym nie można zapominać, jest Oman. Jego możliwości finansowe są nieco inne niż pozostałych, wiodących państw regionu, jednak kraj ten konsekwentnie rozwija swą ofertę turystyczną, dywersyfikuje gospodarkę, rozbudowuje infrastrukturę portową. Choć znacznie mniejszy, jest to ciekawy i dobrze zorganizowany rynek. Ponadto państwo to, przez różne uwarunkowania historyczne, od zawsze utrzymuje także poprawne stosunki z Iranem i może pełnić funkcję swoistego pomostu dla różnego rodzaju przedsięwzięć.Bardzo ciekawym państwem pozostaje też Kuwejt - i to nie tylko ze względu na możliwości inwestycyjne. Funkcjonuje tam bardzo dynamicznie społeczeństwo obywatelskie, Kuwejt chętnie angażuje się w różnego rodzaju światowe inicjatywy humanitarne i pomocowe, które realizuje przy udziale zagranicznych partnerów.Rozmawiamy w dniach wojny w Ukrainie – Kuwejt poparł rezolucję potępiającą rosyjską agresję, przedłożoną w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Pozostałe kraje Zatoki nie zdecydowały się na taki ruch...Jak widać, w krajach Zatoki różnorodność jest duża; to, co je łączy, to ambicje bycia swoistym zwornikiem między Europą, Azją a Afryką. I faktycznie region ten pełni rolę hubu-pomostu, który utrzymuje relacje z całym światem.Dlatego też cały świat, szukając kontaktów, chce po prostu tutaj być. I polskie firmy o globalnych ambicjach powinny o tym pamiętać.- Faktycznie polska dyplomacja nigdy w jakiś specjalnie intensywny sposób nie otwierała rynków państw Zatoki. Wystarczy wspomnieć, że ambasada polska w Rijadzie liczy zaledwie kilku pracowników, co - biorąc pod uwagę fakt, że Arabia Saudyjska jest krajem zaliczanym do 20 najbogatszych państw świata, w dodatku siedem razy większym od Polski - jest dość skromną reprezentacją…Rzeczywiście, poza wybranymi, strategicznymi partnerami, świat pozaeuropejski - w tym Bliski Wschód czy Afryka - nigdy nie był priorytetem polskiej dyplomacji.Jednak to podejście zaczęło się już zmieniać i mam nadzieję, że ten trend będzie kontynuowany. Dostrzeżono ogromny potencjał rynków państw Zatoki, obroty handlowe są już mierzone w miliardach dolarów, a fakt, że niektóre z nich mają ogromne znaczenie w kwestii dywersyfikacji zaopatrzenia Polski w surowce energetyczne, będzie tylko te obroty zwiększał. Potencjał dla polskich firm i biznesu jest tu ogromny.Niewątpliwie cały czas jest dużo do zrobienia, by nasza obecność instytucjonalna była bardziej widoczna, wsparcie dla biznesu było skuteczniejsze. Warto przy tym korzystać z doświadczeń innych państw – chociażby takich jak Dania czy Niemcy (a także liczne inne państwa „starej” Unii), które od lat uprawiają skuteczną dyplomację gospodarczą na bliskowschodnich rynkach.Nasza obecność w tym regionie powinna wynikać z jego potencjału i rosnącego zainteresowania polskiego biznesu tamtymi rynkami.Mam nadzieję, że do takich samych wniosków dojdziemy nie tylko w Polsce, ale szerzej w całej Unii Europejskiej, i przedsiębiorcy, podejmujący wysiłki związane z wchodzeniem na tamte rynki, będą mieli coraz większe wsparcie. Do tego potrzebne są odpowiednie mechanizmy ułatwiające przedsiębiorcom stawianie pierwszych kroków na pozaunijnych rynkach i realne instrumenty finansowe, z których mogliby korzystać., dyplomata z wieloletnim doświadczeniem. W trakcie 27-letniej zawodowej kariery dyplomatycznej (1992-2019) był m.in. ambasadorem RP w Arabii Saudyjskiej, Omanie (2004-2010) i krótko w Jemenie (2009-2010), zastępcą dyrektora i dyrektorem departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu oraz pełnomocnikiem ministra ds. Afryki Północnej (2011-2012).W latach 2012-2019 pracował w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych na stanowiskach ambasadora – szefa Delegatury Unii Europejskiej w Arabii Saudyjskiej, akredytowanej również w Bahrajnie, Katarze, Kuwejcie, Omanie i przez rok w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (2012-2016) oraz w Dżibuti (2016-2019).