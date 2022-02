Wojska ukraińskie wysadziły trzy mosty wokół Kijowa, by utrudnić postęp Rosjan

Ukraińskie siły zbrojne wysadziły trzy mosty wokół Kijowa, by hamować natarcie rosyjskich czołgów - poinformował w piątek rano serwis Euromaidan PR. Jednym z nich jest most nad rzeką Irpiń na północny wschód od ukraińskiej stolicy.

Rosyjskie czołgi zbliżają się do Kijowa od północnego zachodu, doszło do bitwy w okolicach miejscowości Iwanków, gdzie wojska ukraińskie wysadziły most na rzece Teterew - podał Euromaidan PR. Dodał, że wojska rosyjskie są też w pobliżu miasta Worzel.

W miejscowości Demydiw siły ukraińskie wysadziły też most na rzece Irpiń, dopływie Dniepru, co uniemożliwiło wojskom rosyjskim postęp w kierunku Kijowa wzdłuż tej rzeki i zmusiło je do skierowania się w kierunku Hostomelu - dodaje serwis.

Euromaidan PR poinformował też o kolejnym alarmie przeciwlotniczym dla Kijowa, spodziewane uderzenie rosyjskiego lotnictwa ma nadejść od strony Białorusi.

Kijów znalazł się nad ranem pod ciężkim ostrzałem rakietowym Rosjan - przekazał minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba. Powołujące się na władze miejskie media informują o tym, że pociski uderzyły w blok mieszkalny; są ranni. Władze ogłosiły alarm przeciwlotniczy i wezwały ludność do udania się do schronów.