Wojskowa koalicja pod wodzą USA wycofa się z Iraku? Sprzeczne doniesienia

Dowodzona przez Stany Zjednoczone wojskowa koalicja walcząca z Państwem Islamskim poinformowała w poniedziałek iracką armię, że wycofa swoje oddziały z Iraku. Stany Zjednoczone nie mają w planach wycofania się z Iraku - stwierdził chwilę później szef Pentagonu Mark Esper.

"Szanujemy suwerenną decyzję nakazującą nasze wyjście" - oświadczono w dokumencie, odwołując się do niedzielnej decyzji irackiego parlamentu. Do przemieszczenia wojsk dojdzie "w najbliższych dniach i tygodniach" - dodano.



Stany Zjednoczone nie mają w planach wycofania się z Iraku - stwierdził w poniedziałek szef Pentagonu Mark Esper. Informacje, że wojskowa koalicja pod wodzą USA planuje taki krok, podały wcześniej Reuters i AFP, powołując się na list amerykańskiego dowództwa.



Obie agencje zaznaczyły, że autentyczność listu podpisanego przez generała Williama H. Seely'ego i adresowanego do wojskowych w irackim ministerstwie obrony potwierdziły im anonimowe wojskowe źródła amerykańskie i irackie.



Także rzecznik Pentagonu nie potwierdził w poniedziałek informacji o zamiarze wycofania z Iraku sił koalicji dowodzonej przez USA.



