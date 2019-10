Wojskowi ujawniają szczegóły operacji wyeliminowania Bagdadiego

Przedstawiciel dowodzonych przez Kurdów Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF) poinformował, że nad wyeliminowaniem szefa Państwa Islamskiego (IS) Abu Bakra al-Bagdadiego formacja SDF pracowała w ramach wspólnej operacji od pięciu miesięcy.

Czytaj też: Państwo Islamskie traci ostatni przyczółek w Syrii Informując o śmierci Bagdadiego, Trump podał, że przywódca IS wysadził się w powietrze podczas operacji amerykańskich sił specjalnych w północno-zachodniej Syrii. Na koniec swojego życia szef tej organizacji terrorystycznej miał płakać i ukryć się na końcu tunelu bez wyjścia, gdzie wysadził się wraz z trójką dzieci; po wybuchu tunel zawalił się - relacjonował prezydent USA.W operacji oprócz Bagdadiego zabito też innych dżihadystycznych bojowników. Nie zginął w niej żaden żołnierz USA.Amerykański prezydent podziękował za współpracę Rosji, Syrii, Turcji, Irakowi i syryjskim Kurdom. Zapytany o ich rolę powiedział, że dostarczyli informacji wywiadowczych.Według informacji amerykańskiego wywiadu Bagdadi ukrywał się gdzieś wzdłuż granicy iracko-syryjskiej. Islamistyczną organizacją kierował od 2010 roku, kiedy IS było jeszcze gałęzią Al-Kaidy w Iraku. Porażki IS w Mosulu w Iraku i w Ar-Rakce w Syrii w 2017 roku spowodowały sukcesywny upadek samozwańczego kalifatu o nazwie Państwo Islamskie. Bagdadi stał się uciekinierem, który ukrywał się wzdłuż pustynnej granicy Iraku z Syrią.