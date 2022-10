Wolna Rosja nadaje z Łotwy. Wzbudza to kontrowersje

Centrum rosyjskiego niezależnego ruchu medialnego stały się kraje nadbałtyckie, Łotwa w szczególności. Jednak taki napływ Rosjan do kraju, gdzie problemem do tej pory byli… miejscowi Rosjanie, wzbudza wiele kontrowersji.

Niezależni dziennikarze w Rosji nie mogą znaleźć swojego miejsca. Stąd ich decyzje o emigracji.

Łotwa jest głównym kierunkiem emigracji niezależnych mediów rosyjskich. Tu osadziły się najbardziej znane: TV Dożd, Meduza, Nowaja Gazeta, a nawet lokalna „Gubernia” z Pskowa.

Rosyjscy dziennikarze starają się nie poruszać kontrowersyjnych tematów „wewnątrzłotewskich”. Nie zawsze się to jednak udaje.

Część żurnalistów już zaczyna uczyć się łotewskiego, część marzy o dalszej emigracji, a wielu myśli jednak o powrocie do Rosji. Po upadku Putina.

Pojedynczy rosyjscy dziennikarze przyjeżdżający do Rygi otrzymywali od władz łotewskich pomoc socjalną. Każdy z nich teraz ma znaleźć swoje miejsce do dalszego uprawiania zawodu. Do Rygi przyjeżdżają (za wyjątkiem Pskowa) tylko dziennikarze z Moskwy i Petersburga. Nie ma nikogo choćby z enklawy kaliningradzkiej.

Służba bezpieczeństwa Łotwy ogłosiła specjalny komunikat o ryzyku dla narodowego bezpieczeństwa związanym z tak dużym napływem rosyjskich dziennikarzy, którzy wybrali Łotwę jako kraj swojej emigracji. Wedle tej służby każdy Rosjanin stanowi jakieś zagrożenie.

Gdy Rosja rozpoczęła wojenną agresję na Ukrainie, a na dodatek retoryka tamtejszych propagandystów stała się maksymalnie antyzachodnia, łotewskie służby rozpoczęły drobiazgową kontrolę cudzoziemców wjeżdżających do Łotwy z Rosji i Białorusi. Jakby na przekór tej teorii, dziennikarze rosyjscy przyjeżdżający na Łotwę rozpoczęli działalność publicystyczną nakierowaną przeciw reżimowi Putina. To jednak powoduje nasilone zainteresowanie Łotwą rosyjskich specsłużb. Nie można także wykluczyć współpracy z FSB części emigrujących dziennikarzy.

Setki rosyjskich dziennikarzy znalazło schronienie na Łotwie. Przetrwanie nie będzie łatwe

Na specjalnym posiedzeniu komisji do spraw stosunków międzynarodowych łotewskiego parlamentu, jakie odbyło się w połowie sierpnia, przypomniano, że władze łotewskie wydały prawie 250 wiz pobytowych przedstawicielom rosyjskich mediów i ponad 200 takich samych dokumentów członkom rodzin dziennikarzy. Na Łotwie swoje nowe siedziby otworzyła między innymi niezależna telewizja „Dożd”, „Nowa gazeta – Europa”, agencja Meduza, która przeniosła się tu już kilka lat temu. Do Rygi przenieśli się także rosyjscy przedstawiciele zachodnich mediów: moskiewski oddział Radia Svoboda, oddział BBC, Deutshe Welle. Zdecydowała o tym bliskość geograficzna oraz fakt zamieszkiwania tu dużej ilości osób rosyjskojęzycznych. Na dodatek Ryga jest uznawana za nieoficjalną stolicę całego regionu.

Oddziały mediów zachodnich mają zapewnione finansowanie ze swoich centrali. Media rosyjskie przeniesione do Rygi starają się uczestniczyć w różnorakich programach grantowych. Nie jest to ani proste, ani też szybkie. Na początek działalności muszą więc wystarczyć środki własne oraz skromne dotacje ze strony łotewskich władz, które traktują dziennikarzy jak uciekinierów politycznych. Wielu dziennikarzy przyjechało tu na podstawie wiz turystycznych. Dopiero na miejscu pisali wnioski o uznanie ich za uciekinierów politycznych.

Wedle przedstawicieli parlamentu ci dziennikarze prędzej czy później zaczną się także zajmować tematami wewnątrzłotewskimi, wzbudzając kolejne kontrowersje w licznej mniejszości rosyjskojęzycznej. Może więc (jak powiedział jeden z parlamentarzystów) lepiej wyekspediować część tej grupy i nawet poszczególne redakcje choćby do Polski czy Czech. Jak na razie jednak dziennikarze rosyjscy w swojej działalności zawodowej nakierowani są na odbiorcę z głębi Rosji. Tematy lokalne ich z reguły nie interesują.

Oficjalne czynniki rządowe wyrażają jednak z powodu obecności rosyjskich publicystów w Rydze zadowolenie. Minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkevics powiedział wręcz, że Ryga jest dumna z tego, że stała się centrum niezależnych mediów rosyjskich, a także artystów i przedstawicieli innych zawodów twórczych oraz programistów komputerowych.

Łotewski związek dziennikarzy, w porozumieniu ze szwedzkim centrum medialnych śledztw, pracują nad organizacją centrum pomocy wszystkim dziennikarzom, którzy byli zmuszeni do wyjechania z Rosji czy Białorusi, po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Centrum także chce pomóc w tym, by każdy z tych dziennikarzy emigrantów miał szansę dalej pracować w swoim zawodzie. W planach jest także założenie wspólnej platformy medialnej dla rosyjskich dziennikarzy, ale to dopiero przyszłość.

Rosyjscy dziennikarze chcieliby pracować w mediach rosyjskojęzycznych na Łotwie

Przybycie takiej ilości dziennikarzy to mogłaby być także szansa dla tutejszych mediów rosyjskojęzycznych. Największy z nich – rosyjski wariant portalu Delfi – poszukiwał rosyjskojęzycznego specjalisty komentatora od spraw międzynarodowych. Gdy tylko portal ogłosił takie zapotrzebowanie, otrzymał ponad 100 CV gotowych podjąć pracę dziennikarzy. Głównie tych, którzy już wcześniej wyjechali z Rosji i mieszkali gdzieś w Europie. Są też chętni do przeniesienia się do Rygi bezpośrednio z Rosji. Portal przyjmuje też teksty od mieszkających już w Rydze Rosjan z Moskwy czy Petersburga.

W Rydze funkcjonuje redakcja regionalnej „Pskovskiej Guberni”. Redaktor naczelny wydawnictwa Denis Kamaliagin był włączony w rosyjski spis „agentów zagranicznych” jeszcze w roku 2016. To oznaczało wiele nieprzyjemnych procedur, które zdecydowanie utrudniają życie tak samemu autorowi, jak i wydawnictwu publikującemu materiały takiego autora. Teraz Kamaliagin mieszka w Rydze i zdalnie wydaje swój portal. Powiedział nam między innymi:

- W Rydze znalazłem się wraz z częścią mojego zespołu. Stało się to, gdy policja przyszła do naszej redakcji w Pskowie, a potem zaczęli nas nękać w mieszkaniach. Życzenie władz było tylko jedno: mamy przejść na pozycje zdecydowanego poparcia dla lokalnych czynowników. Ponieważ nie chciałem przyjąć tych warunków, cały zespół redakcyjny zaczął cierpieć różnorakie sankcje administracyjne. Były też kolejne nękające wizyty funkcjonariuszy służb w prywatnych mieszkaniach. Zorganizowano też prowokację, jakoby redakcja miała uczestniczyć aktywnie w promowaniu akcji protestu przeciw wojnie w Ukrainie. Zabrano nam wszystkie komputery i zagrożono kolejnymi sankcjami. To zadecydowało, że ostatecznie z Rosji wyjechałem. Tym bardziej że w międzyczasie otrzymałem 50 euro honorarium z jednego z zachodnich mediów za publikację tam tekstu. To jednoznacznie pogrążyło mnie jako „obcego agenta”. Otrzymałem zaproszenie od znajomych z Estonii, jakoby na leczenie. Skwapliwie z tego skorzystałem. Przez estońską Narwę przejechałem do Rygi. Podobnie postąpiło kilkoro moich kolegów z redakcji. Wizy estońskie otrzymaliśmy dzięki wstawiennictwu międzynarodowej organizacji „Reporterzy bez granic”. W Rydze pomogła nam sztokholmska szkoła ekonomii, z którą już wcześniej jako redakcja współpracowaliśmy. Otrzymaliśmy też sprzęt komputerowy, dzięki któremu mogliśmy nadal prowadzić nasz portal. Na miejscu w Pskowie pozostało dwóch dziennikarzy – free lancerów. Ponieważ jednak trudno nam się komunikować z kimkolwiek w Pskowie, chcemy w pracach nad pozyskiwaniem informacji korzystać z doświadczeń telewizji Belsat, która choć nadaje z Polski, to potrafi zbierać informacje z Białorusi. Musimy także pracować nad zmianą audytorium czytelniczego. Bo trudno pisać tylko o sprawach lokalnych Pskowa na odległość. Dużym natomiast kłopotem dla nas jest fakt, iż strona „Pskowskiej Guberni” jest w Rosji zablokowana. Czytelnicy muszą więc korzystać z „obejść” poprzez system VPN.

W Łotwie znalazł się także były dziennikarz Kommersanta Lev Kadik. W stolicy Łotwy jest jednym z publicystów nowego, rosyjskojęzycznego portalu spektr.co. Na Łotwę przyjechał (wraz z całą rodziną) korzystając z tego, że jego dziadek był obywatelem Łotwy. Swoją przyszłość dziennikarz wiąże jednak z Łotwą. Dlatego rozpoczął intensywny kurs języka łotewskiego. Podkreśla, że jednak chciałby mieć nadal kontakt z Rosją. Stąd jego praca w rosyjskojęzycznym portalu. Na jego łamach publikują także inni dziennikarze rosyjscy, którzy przyjechali tu niezależnie od swoich redakcji. A sam Spektr daje szansę publikacji na polityczne tematy ogólne. Głównie jednak jest tematyka krajów byłego ZSRR.

Sowieckie pomniki w audycji TV Dożd, czyli odżywają wewnętrzne animozje

Wiele kontrowersji wśród łotewskich polityków wzbudziła niedawna audycja w TV Dożd na temat sowieckich pomników w Łotwie. Prowadząca program Ekaterina Kotrikadze wypytała w tej kwestii mera stolicy Martinsha Stakisa. Sam temat już był kontrowersyjny, ale na dodatek był to jakiś wyłom tematyczny w audycjach tego kanału. Autorka programu zadawała bowiem merowi Rygi pytania odzwierciedlające punkt widzenia wielu miejscowych Rosjan. To nie mogło się spodobać Łotyszom. Najbardziej znany łotewski reżyser Alvis Hermanis napisał w liście do jednej z łotewskich redakcji, że tych dziennikarzy należy wygonić z Łotwy. Bo oni prezentują sobą rosyjską, imperialną mentalność. Odpowiedzią na tę deklarację było wiele publikacji w portalach społecznościowych ze strony dziennikarzy przybyłych z Rosji. Tym razem oni już otwarcie występowali przeciw (jak to nazywali) rusofobicznym napadom.

Z dużym dystansem do całej awantury odnieśli się natomiast miejscowi dziennikarze mediów rosyjskojęzycznych. Obecnie bowiem w Rydze nie ma rosyjskojęzycznych mediów lokalnych wspierających punkt widzenia władz Rosji. Jest co najwyżej kilka osób w tym środowisku, które pracują na zlecenie mediów rosyjskich, ale obecnie ich aktywność całkowicie zamarła.

Nie widać natomiast jakiegoś runu wśród przybyłych z Rosji dziennikarzy na publikowanie w miejscowych mediach rosyjskojęzycznych. Na początek oczywiście dało się zauważyć ich zainteresowanie aktywnością w tych mediach, ale potem to zanikło. Stawki nie te, na dodatek przyjezdni jeszcze za bardzo nie orientują się w lokalnych tematach. Ponadto obecnie na Łotwie jest bardzo mało mediów rosyjskojęzycznych, a dziennikarzy bardzo dużo. To efekt zamknięcia kilku redakcji na początku ubiegłego dziesięciolecia.

Media rosyjskie w Rydze mają też problem ze znalezieniem swoich odbiorców. W Rosji nie zawsze potrafią się przebić, a słuchaczy, widzów czy czytelników z krajów europejskich niekoniecznie tematy wewnętrzne Rosji interesują. Wedle Denisa Kamaliagina przyszłością tych mediów pozostaje liczna emigracja rosyjska w krajach europejskich. Przede wszystkim ta mieszkająca na pograniczu z Rosją. To są kraje nadbałtyckie, Polska, Finlandia, Szwecja. Tak ma się rozwijać, wedle planów Kamaliagina, „Pskowska Gubernia”. W samej Rosji zaś lokalność „Guberni” ma się rozszerzyć o czytelników z Petersburga czy Kaliningradu.

Rosyjscy dziennikarze mają różne plany na przyszłość. Dalsza emigracja lub powrót do kraju – po upadku Putina

Wszystkich rosyjskich dziennikarzy, którzy przyjechali do Rygi, można podzielić na trzy grupy. Pierwsi zakładają, że wrócą prędzej czy później do Rosji. Bardzo duża ekipa, choćby TV Dożd, zakłada, że prędzej czy później dostanie szansę przeniesienia się do większego ośrodka. Mógłby to być Berlin. Wcale jednak nie tak mało tych przybyszów chciałoby pozostać w Rydze. Niektórzy twierdzą, że nie jest wykluczona w pewnej perspektywie zmiana zawodu. Bo chcąc pozostać na Łotwie, trzeba mieć świadomość, że tutejszy rynek medialny nie potrzebuje aż takiej ilości dziennikarzy. Do tej trzeciej grupy należy także Lew Kadik. Nawet dzieci wysłał już do łotewskiej szkoły. Bo chce, żeby się tutaj integrowały. Podobne plany „integracyjne” ma także Kamaliagin. Zaczął nawet chodzić na intensywny, opłacany przez władze kurs języka łotewskiego. A w sklepach robiąc zakupy, co z lubością podkreśla, stara się używać zwrotów łotewskich.

Prócz Łotwy dziennikarze rosyjscy pojawili się także w pozostałych krajach nadbałtyckich. W Estonii czy na Litwie jest ich jednak zdecydowanie mniej niźli w Rydze. Stąd, jak na razie, nie zostały w tych krajach zorganizowane jakiekolwiek media rosyjskojęzyczne nadające do odbiorców w Rosji. Jednocześnie jednak państwo estońskie zaczęło wspierać finansowo rosyjskojęzyczne media w swoim kraju. To jest związane z tym, że równolegle wyłączono dostęp do kanałów rosyjskich. Obecnie te kanały są wyłączone we wszystkich krajach nadbałtyckich, ale chętni do oglądania sprawili sobie anteny satelitarne. Tym bardziej więc rośnie rola mediów rosyjskojęzycznych, ale nadającym z Rygi czy Tallina. To kanały telewizji łotewskiej czy estońskiej nadające częściowo po rosyjsku; łotewskie radio 4, portal LSM, estoński kanał ETV+, łotewski LTV7.

Na Litwie natomiast media nadające w językach mniejszości (polskiej, rosyjskiej, ukraińskiej) dostały na cały ubiegły rok 0,5 miliona euro ze specjalnego programu rządowego. Jest tu także komercyjny kanał TV-3, który prócz rozrywki planuje (przy poparciu finansowym państwa) rozpoczęcie nadawania programów informacyjnych po rosyjsku.