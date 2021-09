Wolny handel w Azji jednak kusi Chiny

Chiny zgłosiły akces do transpacyficznego układu handlowego (CPTPP). To jedno z największych porozumień o wolnym handlu na świecie. Choć taki ruch był od dawna zapowiadany, decyzja Pekinu wywołuje pytania o prawdziwe intencje chińskich przywódców.

Nie tak łatwo

Kij w szprychy, czy kij w mrowisko?

Na scenę wchodzi Tajwan

Jednak zgłoszenie chęci akcesu, a samo przystąpienie to dwie różne rzeczy. Zacznijmy od strony gospodarczej. Przystąpienie do CPTPP wymagałoby od Chin wprowadzenia niemal rewolucyjnych zmian w gospodarce. Na pierwszy ogień poszłyby zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi. Porozumienie zakazuje ich subsydiowania i wymaga wprowadzenia dużej przejrzystości ich struktury i działalności. Był to poważny problem w negocjacjach z Wietnamem, który jednak w końcu się ugiął. Nie wiadomo, czy Chiny poszłyby tą samą drogą, zwłaszcza że pod rządami Xi Jinpinga polityka względem przedsiębiorstw państwowych idzie w przeciwnym kierunku niż wymagany przez CPTPP.Kolejny problem to zarządzanie danymi. Państwa członkowskie zobowiązały się do promowania swobody przepływu informacji i danych. Tutaj również Pekin idzie w odwrotnym kierunku, co stało się przyczyną spięć z Japonią w trakcie negocjacji nad RCEP. Przyjęta w sierpniu tego roku ustawa o ochronie danych utrudnia zagranicznym firmom transfer danych użytkowników poza granice Chin.Dużą wagę w porozumieniu przyłożono do ochrony praw własności intelektualnej. CPTPP zakazuje wymuszania transferu technologii, w tym udostępniania kodów źródłowych oprogramowania, co jest w Chinach częstą praktyką. W porozumieniu chroni się także prawa pracownicze. Chociaż w ostatnich miesiącach Pekin zaczął nadrabiać zaległości na tym polu, to standardy ochrony pracy nadal są niskie.Do problemów gospodarczych dochodzą jeszcze te natury politycznej. Przyjęcie nowego państwa do CPTPP wymaga jednomyślnej zgody wszystkich dotychczasowych sygnatariuszy, a o to nie będzie łatwo. Australia już zapowiedziała, że będzie się sprzeciwiać przystąpieniu Chin tak długo, jak Pekin będzie utrzymywać wysokie cła na australijskie produkty i inne bariery handlowe w trwającym obecnie konflikcie dyplomatyczno-gospodarczym. Canberra złożyła już w tej sprawie skargę w WTO.Również Japonia podeszła do chińskiego wniosku z rezerwą. Oprócz chłodnych relacji między obydwoma państwami w Tokio powszechne są obawy, że po przystąpieniu do CPTPP, Chiny będą naginać zasady do swoich potrzeb.Wśród potencjalnych przeciwników dołączenia Chin wymieniany jest także Wietnam. Hanoi uwikłane jest w spór z Pekinem o przynależność Wysp Paracelskich i Spratly na Morzu Południowochińskim, a także wykluczyło chińskie firmy z budowy krajowej infrastruktury 5G. Do tej pory jedyny pozytywny odzew nadszedł ze strony Malezji i Singapuru, otwarcie zainteresowanych pogłębianiem więzi gospodarczych w Państwem Środka.Trudno oczekiwać, by Pekin zdecydował się na głębokie reformy liberalizujące wiele sektorów gospodarki. Wprawdzie dość liczni chińscy ekonomiści i urzędnicy ministerstwa gospodarki są przekonani o konieczności wprowadzenia zmian, stałoby to jednak w sprzeczności z polityką Xi Jinpinga idącą w stronę zacieśniania kontroli państwa nad gospodarką, a przynajmniej tymi sektorami uznanymi przez kierownictwo Komunistycznej Partii Chin za kluczowe dla utrzymania i wzmocnienia władzy.Przy takich założeniach pojawia się jednak pytanie dlaczego Chiny wystąpiły oficjalnie o przyjęcie do CPTPP? Zdania na ten temat są podzielone. Chęć akcesji sprawia wrażenie taktycznej zagrywki obliczonej na postawienie Japonii w niezręcznej sytuacji. Jeżeli Tokio wyrazi zgodę, to popsuje swoje relacje z USA. Jeżeli odmówi jeszcze bardziej pogorszy stosunki z Chinami.Takie założenie ma jednak kilka słabych punktów. Japonia nie musi odmawiać, akces Chin mogą zablokować Australia, albo np. Kanada i Meksyk. Dla tych dwóch ostatnich państw najważniejszym partnerem handlowym są cały czas Stany Zjednoczone. Ogranicza to ich mniejszą podatność na ewentualne chińskie kroki odwetowe, które jak pokazuje przypadek Australii nie muszą mieć katastrofalnych konsekwencji. Ponadto w ostatnich miesiącach Pekin sygnalizował chęć poprawy stosunków z Tokio. W takim układzie wykorzystanie chęci akcesji przeciwko Japonii wydaje się nieuzasadnionym i niepotrzebnym ryzykiem.Bardziej sensowne wytłumaczenie wskazuje na chęć wizerunkowego uderzenia w USA. Niskim kosztem Chiny prezentują się po raz kolejny jako obrońca wolnego handlu i państwo chętne do współtworzenia międzynarodowych reguł. Jednocześnie Pekin pokazuje, że mimo deklaracji o powrocie Stanów Zjednoczonych do roli globalnego przywódcy, Amerykanie nadal są niechętnie nastawieni do CPTPP, a administracja Bidena jeszcze nie przedstawiła kompleksowej strategii gospodarczej dla Azji. Można też przyjąć, że w obliczu kształtowania się kolejnych formatów bezpieczeństwa, takich jak Quad i AUKUS, które mają równoważyć rosnącą potęgę Chiny, Pekin chce poróżnić członków potencjalnie niebezpiecznego bloku gospodarczego.Nawet jeżeli wszystkie państwa CPTPP wyrażą zgodę, to rozmowy akcesyjne i dostosowywanie chińskiej gospodarki potrwają lata i nie wiadomo, czy zakończą się sukcesem. Chiny mogą też próbować wykorzystać swój gospodarczy ciężar, by wymusić obniżenie standardów CPTPP. Organizacja stałaby się jednak wówczas niczym innym, jak nową wersją RCEP, a to podważyłoby sens całego projektu.Samo CPTPP może stać się bohaterem jeszcze wielu politycznych rozgrywek. Chęć przystąpienia do porozumienia zgłosił Tajwan. Tajpej złożyło wniosek 22 września, niecały tydzień po Pekinie. Przyjęcie Tajwanu - przy jednoczesnej odmowie członkostwa Chinom - byłoby dla ChRL wyjątkowym policzkiem, który trudno byłoby państwom-sygnatariuszom wymierzyć komunistycznej potędze. Być może częścią motywacji stojących za pekińską akcesją jest zablokowanie tajwańskich aspiracji. Sprawa z pewnością będzie miała ciąg dalszy. O ile Tokio nie skomentowało złożenia wniosku przez Pekin, to w przypadku Tajpej minister spraw zagranicznych Toshimitsu Motegi wyraził się bardzo ciepło. Podkreślił fakt, że Tajwan jest państwem demokratycznym utrzymującym rządy prawa.Tym samym CPTPP stało się kolejnym polem sporu między Chinami a Tajwanem. Wiadomo, że to państwo, które zostanie przyjęte wcześniej, będzie blokować przystąpienie drugiego. Taka perspektywa stawia to organizację w trudnej sytuacji. Tajpej zdaje sobie w pełni sprawę, że w ewentualnych rozgrywkach Pekin ma więcej atutów i szuka w związku z tym alternatywnych opcji. Jedną z nich jest intensyfikacja rozmów w sprawie umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Przebieg i efekt tych rozmów będzie dobrym wskaźnikiem tego, jak ostry kurs względem Pekinu chce przyjąć administracja Bidena.